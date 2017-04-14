20:29, 14 Nisan 2017 Cuma

Ä°talya'da Uber'e getirilen yasak kalktÄ±





Ãœlkede internet Ã¼zerinden akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±yla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararÄ±yla getirilen yasak kararÄ±, bir baÅŸka mahkeme kararÄ±yla durduruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya'da taksicilerin haksÄ±z rekabet gerekÃ§esiyle mahkemeye baÅŸvurmasÄ± sonucuÂ Uber uygulamasÄ±na getirilen yasak, verilen yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Uber Ä°talya'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta uygulamalarÄ±na yÃ¶nelik taksicilerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucu getirilen yasaÄŸa Roma Mahkemesinde itiraz edildiÄŸi ve yasaÄŸa iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tmenin durdurulmasÄ± kararÄ± verildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, mahkeme kararÄ±yla, normalde 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren yasaklanmasÄ± gereken internete baÄŸlÄ± akÄ±llÄ± telefonlar Ã¼zerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber" ve "Uber Black" uygulamalarÄ±nÄ±n, normal ÅŸekilde hizmet vermeye devam edeceÄŸi bildirildi. Ä°talyan tÃ¼ketici haklarÄ± derneÄŸi Codacons da Roma Mahkemesinin verdiÄŸi yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ±nÄ± son derece olumlu bulduklarÄ±nÄ± belirterek, tÃ¼keticilerin ulaÅŸÄ±mda daha fazla seÃ§enekten yararlanmaya devam edeceÄŸini ifade etti. Uber uygulamasÄ±, bir sÃ¼re Ã¶nce Ä°talyan taksiciler tarafÄ±ndan baÅŸkent Roma ve Milano'da protesto edilmiÅŸti.

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