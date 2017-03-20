DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:56, 14 Nisan 2017 Cuma
Politika
20:34, 14 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esindeki Ã‡Ä±naraltÄ± MeydanÄ±'nda saÄŸanaÄŸa raÄŸmen "KararÄ±mÄ±z Evet" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan kalabalÄ±ÄŸa hitap edenÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yaÄŸmur altÄ±nda bile meydanÄ±n doldurulduÄŸunu, memleket, devlet, ay yÄ±ldÄ±zlÄ± al bayrak sÃ¶z konusu olduÄŸu zaman Seriklilerin durmayÄ±p koÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.

"Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin"Â sloganlarÄ±yla sÄ±k sÄ±k konuÅŸmasÄ± bÃ¶lÃ¼nen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"16 Nisan'da siz mÃ¼hÃ¼rÃ¼ 'evet'e Ã¶yle bir vuracaksÄ±nÄ±z ki Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak, haddini bildireceksiniz. TÃ¼rk milletine ders vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlara en gÃ¼zel dersi milletimizÂ 16 Nisan'da verecek. Sen kimsin de TÃ¼rk milletine akÄ±l vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun? Senin zekan benim milletimden Ã¼stÃ¼n mÃ¼? AynÄ± CHP zihniyeti, TÃ¼rk milletini aptal zannediyorlar. TÃ¼rk milleti akÄ±llÄ±dÄ±r, zekidir. Avrupa'dan 'hayÄ±r' denmesi iÃ§in akÄ±l veriyorlar. Sen aklÄ±nÄ± kendine sakla. Senin aklÄ±n, zekan varsa, Avrupa'nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶z, Avrupa gidiyor uÃ§uruma. Ã–nce bunu durdur, neden taraf seÃ§iyorsun?"

"TÃœRKÄ°YE'DEN RAHATSIZ OLMAYIN"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum iÃ§in ilk kez taraf tuttuÄŸunu, fesatlÄ±ktan Ã§atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye'yi dost gibi gÃ¶rÃ¼n, bu TÃ¼rkiye'nin size zararÄ± olmaz. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼nÂ TÃ¼rkiye,Â Avrupa'nÄ±nÂ emniyet sibobudur,Â sigortasÄ±dÄ±r. Ne istiyorsun TÃ¼rkiye'den, ne istiyorsun MÃ¼slÃ¼manlardan da MÃ¼slÃ¼manlardan nefret ediyorsun? Neden Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor? Kendine gel." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Ã‡avuÅŸoÄŸlu Avrupa TÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rkiye Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu 8 tutuklama
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 8 tutuklama

Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara'da 16 Nisan'da ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz
Ankara'da 16 Nisan'da ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli mahkemede
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli mahkemede

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeler kalkÄ±yor
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeler kalkÄ±yor

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±
RTÃœK'ten referandum iÃ§in yayÄ±n yasaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
RTÃœK'ten referandum iÃ§in yayÄ±n yasaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Van'da patlama 2 Åžehit
Van'da patlama: 2 Åžehit

Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesi kabul edildi
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesi kabul edildi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±

Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
quot PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± quot iddiasÄ±
"PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
AÄŸrÄ±'da saÄŸanak etkili oldu
AÄŸrÄ±'da saÄŸanak etkili oldu

EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi
Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi

Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
ABD'deki tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere FETÃ–'ye yÃ¶nelik suÃ§lama
ABD'deki tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere FETÃ–'ye yÃ¶nelik suÃ§lama

TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
BalÄ±kesir'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
BalÄ±kesir'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±

Haberler

'S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§te son karar aÅŸamasÄ±ndayÄ±z'
S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§te son karar aÅŸamasÄ±ndayÄ±z'

ErdoÄŸan ve Putin Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan ve Putin Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

'Avrupa, TÃ¼rkiye'ye Ã§ifte standart uyguluyor'
Avrupa TÃ¼rkiye'ye Ã§ifte standart uyguluyor'

16 Nisan'dan sonra AB'ye son Ã¶neri sunulacak
16 Nisan'dan sonra AB'ye son Ã¶neri sunulacak

TÃ¼rkiye'nin Hannover BaÅŸkonsolosluÄŸuna ÅŸÃ¼pheli mektup
TÃ¼rkiye'nin Hannover BaÅŸkonsolosluÄŸuna ÅŸÃ¼pheli mektup

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Suriye iÃ§in en ideali siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Suriye iÃ§in en ideali siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence ile 'gÃ¼venli bÃ¶lge'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence ile 'gÃ¼venli bÃ¶lge'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Somali'nin geleceÄŸinde TÃ¼rkiye faktÃ¶rÃ¼ | ANALÄ°Z
Somali'nin geleceÄŸinde TÃ¼rkiye faktÃ¶rÃ¼ ANALÄ°Z






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 