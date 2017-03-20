20:34, 14 Nisan 2017 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esindeki Ã‡Ä±naraltÄ± MeydanÄ±'nda saÄŸanaÄŸa raÄŸmen "KararÄ±mÄ±z Evet" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan kalabalÄ±ÄŸa hitap edenÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yaÄŸmur altÄ±nda bile meydanÄ±n doldurulduÄŸunu, memleket, devlet, ay yÄ±ldÄ±zlÄ± al bayrak sÃ¶z konusu olduÄŸu zaman Seriklilerin durmayÄ±p koÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.

"Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin"Â sloganlarÄ±yla sÄ±k sÄ±k konuÅŸmasÄ± bÃ¶lÃ¼nen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"16 Nisan'da siz mÃ¼hÃ¼rÃ¼ 'evet'e Ã¶yle bir vuracaksÄ±nÄ±z ki Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak, haddini bildireceksiniz. TÃ¼rk milletine ders vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlara en gÃ¼zel dersi milletimizÂ 16 Nisan'da verecek. Sen kimsin de TÃ¼rk milletine akÄ±l vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun? Senin zekan benim milletimden Ã¼stÃ¼n mÃ¼? AynÄ± CHP zihniyeti, TÃ¼rk milletini aptal zannediyorlar. TÃ¼rk milleti akÄ±llÄ±dÄ±r, zekidir. Avrupa'dan 'hayÄ±r' denmesi iÃ§in akÄ±l veriyorlar. Sen aklÄ±nÄ± kendine sakla. Senin aklÄ±n, zekan varsa, Avrupa'nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶z, Avrupa gidiyor uÃ§uruma. Ã–nce bunu durdur, neden taraf seÃ§iyorsun?"

"TÃœRKÄ°YE'DEN RAHATSIZ OLMAYIN"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum iÃ§in ilk kez taraf tuttuÄŸunu, fesatlÄ±ktan Ã§atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye'yi dost gibi gÃ¶rÃ¼n, bu TÃ¼rkiye'nin size zararÄ± olmaz. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼nÂ TÃ¼rkiye,Â Avrupa'nÄ±nÂ emniyet sibobudur,Â sigortasÄ±dÄ±r. Ne istiyorsun TÃ¼rkiye'den, ne istiyorsun MÃ¼slÃ¼manlardan da MÃ¼slÃ¼manlardan nefret ediyorsun? Neden Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor? Kendine gel." diye konuÅŸtu.