21:01, 14 Nisan 2017 Cuma

ErdoÄŸan, son referandum anket sonucunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TRT ortak yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevaplÄ±yor.

Halk oylamasÄ± anketleri hakkÄ±nda ErdoÄŸan, "Åžu an itibarÄ±yla tÃ¼m araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±ndan bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiÃ§ yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakÄ±yorsunuz aralarÄ±nda birer, ikiÅŸer, Ã¼Ã§er puan var. BunlarÄ±n iÃ§erisinde aÃ§Ä±k ara olanlar da var. Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶yle zannediyorum ki, Ã§ok Ã§ok farklÄ± bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde Ã§Ä±kacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yÃ¶netim sistemini ne denli benimsediÄŸini de ortaya koyacaktÄ±r. Oran, 55'in altÄ±nda gÃ¶sterenler de var, 55-60 aralÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶sterenler de var." dedi.

'SEN BÄ°R DEFA HDP'NÄ°N ÃœYESÄ° MÄ°SÄ°N?'

AGÄ°T Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi DirektÃ¶rÃ¼ Michael Link'in Die Welt Gazetesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar hakkÄ±nda da konuÅŸan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Sen bir defa HDP'nin Ã¼yesi misin? Devlet CHP'ye de para yardÄ±mÄ± yapÄ±yor, aynÄ± oran olarak eÅŸit oranda, diÄŸer partilere de HDP'ye de ciddi manada para veriyor. Birinci derecede para alan devletten AK Parti'dir, ikinci derecede CHP'dir, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derecede HDP'dir. Bunlar aldÄ±klarÄ± parayÄ± nerede kullandÄ±lar? SeÃ§im kampanyasÄ±nda mÄ± kullandÄ±lar? Bunlar aldÄ±klarÄ± paralarÄ± dolaylÄ± yollarla daÄŸa gÃ¶nderiyorlar, sÄ±kÄ±ntÄ± burada. Kampanyada harca... Ben hiÃ§bir yerde onlarÄ±n propaganda ÅŸeylerini gÃ¶rmÃ¼yorum. Niye? HarcamÄ±yorlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸka yerlere gitmesi lazÄ±m o paranÄ±n."

"TÃœRKÄ°YE DAHA Ä°LERÄ°YE GÄ°DECEK"

Avrupa BirliÄŸinin son dÃ¶nemlerde ekonomideki ortalamasÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 1.8-1.9 olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ama TÃ¼rkiye'ye bakÄ±yorsunuz TÃ¼rkiye ÅŸu anda 2,9. Bu tabii bunlarÄ± 'Ya biz nereye gidiyoruz?' diye ister istemez dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye burada kalmayacak, TÃ¼rkiye daha ileriye gidecek. Malum sipariÅŸ Ã¼zere kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n notlarÄ± vardÄ± deÄŸil mi? Ne oldu? Åžimdi aynÄ± notu verebiliyorlar mÄ±? Hepsi bu noktada geri adÄ±m atmaya baÅŸladÄ±lar, ÅŸimdi daha hakkaniyete yaklaÅŸÄ±r duruma geldiler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ isteseler de istemeseler de gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±kacak. TÃ¼rkiye ekonomide de tavan yapacak, daha iyi bir yere geleceÄŸiz. Biz yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± durdurmayacaÄŸÄ±z, aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z devam edecek."

"BU ÅžARLATANI ÃœLKESÄ°NDE BARINDIRIP, BAÅžINA BELA ETMEMELÄ°"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunda, "Ãœmidimi kaybetmek istemiyorum, yani hala ben bu Ã¼midimi koruyorum. Ve biz elimizden gelen nedir? Onlara sÃ¼rekli olarak tÃ¼m bakanlarÄ±mÄ±zla, baÅŸbakanÄ±mÄ±z, ÅŸahsÄ±m, muhataplarÄ±mÄ±zla bunlarÄ± hep kendilerine iletiyoruz. Temennim odur ki, Amerika bu yanlÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. DolayÄ±sÄ±yla artÄ±k bu ÅŸarlatanÄ± Ã¼lkesinde barÄ±ndÄ±rÄ±p, baÅŸÄ±na bela etmemeli. Tabii bu ÅŸarlatanla beraber, bu ÅŸarlatanÄ±n bÃ¼tÃ¼n yavrularÄ± da orada. Orada karargahÄ± kurmuÅŸlar. Charter School'lardan 750 milyon dolar yÄ±lda gelir elde ediyor. Ve bunlarÄ±n hepsi muvazaalÄ± gelirler. BÃ¼tÃ¼n bunlar nereye harcanÄ±yor? Ä°ÅŸte bakÄ±yorsunuz, kongre Ã¼yelerine bunlarÄ±n paralar verdiÄŸini, bunlarÄ±n tespit edilerek, biz bunlarÄ±n hepsini kendilerine ilettik. Dosyalar, vesaire bunlarÄ±n hepsi, 80-85 koli evrak gÃ¶nderdik. Ama nedense bunlarÄ± idari bir tasarrufla dahi bu adamÄ± hala iÃ§eri almayÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HERKES HADDÄ°NÄ° BÄ°LECEK"

AB ile iliÅŸkiler konusunda Pazar gÃ¼nÃ¼nden sonra BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve hÃ¼kÃ¼metle bir araya gelerek konuÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ Avrupa BirliÄŸi'nin 54 senedir bize Ã§ektirdiÄŸi Ã§ile yeter. 54 sene, bÃ¶yle bir Ã¼lke yok. HiÃ§bir Ã¼lkeye bunlar bÃ¶yle Ã§ile Ã§ektirmediler. TÃ¼rkiye herhalde bunlarÄ±n ÅŸamar oÄŸlanÄ± deÄŸil, herkes haddini bilecek." dedi.

"YETER KÄ° KALÄ°FÄ°YE ELEMAN OLSUN"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriyelilerin TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± konusunda, "Åžunu gÃ¶rmek lazÄ±m. Bu insanlarÄ±n iÃ§inde Ã§adÄ±r kentlerde kalanlar var. Konteyner kentlerde kalanlar var. Bir de ÅŸehirlerde kalanlar var. Tabii bunlarÄ±n iÃ§inde gerÃ§ekten Ã§ok ciddi meslek sahibi olanlar var. Doktor olanlar var, Ã¶ÄŸretmen olanlar var, eczacÄ± olanÄ± var, avukat olanÄ± var. DeÄŸiÅŸik mesleklerde aralarÄ±nda binlerce, on binlerce insan var. Åžimdi diyoruz ki, birinci derecede bu insanlardan biz niye istifade etmiyoruz? Bir defa bizim ÅŸu andaki iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z veya bu konudaki yasal dÃ¼zenlemelerimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, tabii ki biz vatandaÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ramayÄ±z. O zaman ne olur bu? KaÃ§ak iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde suÃ§? Ã–yleyse bu adÄ±mÄ± atmak, bunlarÄ±n iÃ§erisinde Ã¶nce kalifiye olanlarÄ± deÄŸerlendirme imkanÄ± var. Bu kalifiye olanlar deÄŸerlendirilebilir mi? BakÄ±n bunun altÄ±nÄ± Ã§iziyorum. Kalifiye. Yeter ki kalifiye eleman olsun. Ve bu kalifiye elemanlardan istifade etmek suretiyle bu kaÃ§ak iÅŸÃ§iliÄŸi bir tarafa koymak. Ve kendi imkanlarÄ±yla bunu yapmak." ifadesini kullandÄ±.