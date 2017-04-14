Hubble 'yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi' keÅŸfetti

ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedekiÂ BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti.
NASA'nÄ±n internet sitesinde, "NGC 4536" adÄ± verilen yeni galaksinin yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yayÄ±nlandÄ±.
Hubble'Ä±n geniÅŸ alan kamerasÄ± WFC3 tarafÄ±ndan tespit edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de galaksinin yÄ±ldÄ±z oluÅŸum bÃ¶lgelerindeki yoÄŸunluk gÃ¶zlenebiliyor.
NASA araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru" denilen galaksilerde, galaksinin olaÄŸan gaz arzÄ±nÄ±n yenilenme hÄ±zÄ±ndan Ã§ok daha yÃ¼ksek hÄ±zlarda gaz tÃ¼keten yÄ±ldÄ±z oluÅŸum bÃ¶lgeleri bulunduÄŸunu belirtti.
Bu tarz galaksilerin oluÅŸabilmesi iÃ§in kÄ±sÄ±tlÄ± alanda bÃ¼yÃ¼k miktarda gaz bulunmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken bilim adamlarÄ±, sÃ¶z konusu bÃ¶lgenin birbirine yakÄ±n galaksilerin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± veya gaz yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na yol aÃ§an baÅŸka bir olay nedeniyle meydana gelmiÅŸ olabileceÄŸini ifade etti.
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
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500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
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UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re hizmet engelleme saldÄ±rÄ±larÄ± 6 kat arttÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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