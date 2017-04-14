Selimiye Camii'ne bilgisayarlÄ± kontrol

VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nceÂ Selimiye Camii'nin kubbe ve revak aralarÄ±ndaki gergi demirleriÂ yÃ¼k testinden geÃ§iriliyor.
VakÄ±flar Edirne BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli inÅŸaat mÃ¼hendislerinden oluÅŸan ekip, Selimiye Camii'nin revaklÄ± iÃ§ avlusundaki ve iÃ§erisindeki gergi demirlerinin Ã¼zerine titreÅŸim ve yÃ¼k Ã¶lÃ§en aletler yerleÅŸtiriyor.
Bilgisayar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lan gergi demirlerinin, fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getirip getirmediÄŸini Ã¶lÃ§en mÃ¼hendisler, Ã¶lÃ§Ã¼mlerine hafta boyunca devam edecek ve fonksiyonu yitiren demirler iÃ§in Ã¶nlem alacak.
Edirne VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Osman GÃ¼neren yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶nemli bir miras olan Selimiye Camii'nin diÄŸer vakÄ±f eserleri gibi sÃ¼rekli gÃ¶zlemlendiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–lÃ§Ã¼m aletleriyle gergi demirlerinin Ã¶lÃ§Ã¼mlerinin incelendiÄŸini ifade eden GÃ¼neren, "Gergi demirlerinin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§Ã¼yoruz, fonksiyonlarÄ±nÄ± deniyoruz." dedi.
GÃ¼neren, Ã¶lÃ§Ã¼mde negatif sonuÃ§ veren gergi demiri iÃ§in tedbir alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Testin amacÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lan gergi demirinin yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±, bir yÃ¼ke maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek. Gergi demirleri ciddi bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ± eleman, Ã¶rneÄŸin gergi demirleri olmasa revaklar saÄŸa sola sapar. Testlerimizde tanÄ±mlÄ± yÃ¼k var ise 'fonksiyonunu yerine getiriyor' demektir. YÃ¼k yoksa gergi demirlerinde fonksiyonun kalmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kacak, aÅŸÄ±rÄ± bir yÃ¼k varsa ciddi bir sistem bozukluÄŸu var demektir. Bu testin sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz. Hem Selimiye hem de vakÄ±f eseri diÄŸer yapÄ±larda bu testleri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz, sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re mÃ¼dahale ediyoruz."
OsmanlÄ± Cihan Devleti'nin 11. SultanÄ± 2. Selim'in emriyle 1568-1575 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda inÅŸa edilen cami, iÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bin 620 ve toplamda 2 bin 475 metrekarelik bir alanÄ± kaplÄ±yor. Kesme taÅŸtan yapÄ±lan cami, mimarlÄ±k tarihinde en geniÅŸ mekana kurulmuÅŸ yapÄ± olarak nitelendiriliyor.
Cami, mimari Ã¶zelliklerinin eriÅŸilmezliÄŸi yanÄ±nda, ÅŸadÄ±rvanÄ±, taÅŸ, mermer, Ã§ini, ahÅŸap, sedef iÅŸÃ§iliÄŸi ve sÃ¼slemeleriyle de dikkati Ã§ekiyor. Selimiye Camii'nin mihrap ve minberi de mermer iÅŸÃ§iliÄŸinin ÅŸaheserlerinden kabul ediliyor. DÃ¶nemin teknolojisi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde "imkansÄ±z" denilen birÃ§ok mimari tekniÄŸin baÅŸarÄ±yla uygulandÄ±ÄŸÄ± cami, TÃ¼rk-Ä°slam medeniyetinin en bÃ¼yÃ¼k eseri olarak kabul ediliyor.
Tek kubbeli olmasÄ±nÄ±n Allah'Ä±n birliÄŸine yorumlanmasÄ±, dÃ¶rt minarenin dÃ¶rt halifeyle Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilmesi, pencerelerin beÅŸ kademeli oluÅŸunun Ä°slam'Ä±n ÅŸartlarÄ±nÄ± simgelediÄŸi, dÃ¶rt vaaz kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼n dÃ¶rt mezhebe iÅŸaret ettiÄŸi ve minaredeki 12 ÅŸerefenin namazÄ±n 12 farzÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik inanÄ±ÅŸlar, hala canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. Ä°nÅŸasÄ±na 1568'de baÅŸlanan ve 7 yÄ±lda tamamlanan Selimiye Camii'nin temelinin oturmasÄ± iÃ§in 2 seneye yakÄ±n beklendiÄŸi de rivayetler arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince 21-23 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 23 Nisan UluslararasÄ± Ã‡ocuk ÅženliÄŸi, EÄŸitim ve EÄŸlence FuarÄ±'na 41 Ã¼lkeden bin Ã§ocuk katÄ±lacak
Selimiye Camii'nin kubbe ve revak aralarÄ±ndaki gergi demirleri bilgisayar ortamÄ±nda yÃ¼k testinden geÃ§irilerek demirlerin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± hesaplanÄ±yor
Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryo olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Musul ve Telafer ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evlerini terk ederek Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Necef kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n eyalet sisteminin olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak CHP veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an itibarÄ±yla tÃ¼m araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±ndan bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiÃ§ yok, hepsi 'evet' istikametinde" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±
RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±