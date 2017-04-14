GÃ¼ncelleme: 02:20, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Selimiye Camisi'ne bilgisayarlÄ± kontrol

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nceÂ Selimiye Camisi'nin kubbe ve revak aralarÄ±ndaki gergi demirleriÂ yÃ¼k testinden geÃ§iriliyor.

VakÄ±flar Edirne BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli inÅŸaat mÃ¼hendislerinden oluÅŸan ekip, Selimiye Camisi'nin revaklÄ± iÃ§ avlusundaki ve iÃ§erisindeki gergi demirlerinin Ã¼zerine titreÅŸim ve yÃ¼k Ã¶lÃ§en aletler yerleÅŸtiriyor.

Bilgisayar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lan gergi demirlerinin, fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getirip getirmediÄŸini Ã¶lÃ§en mÃ¼hendisler, Ã¶lÃ§Ã¼mlerine hafta boyunca devam edecek ve fonksiyonu yitiren demirler iÃ§in Ã¶nlem alacak.

Edirne VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Osman GÃ¼neren yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶nemli bir miras olan Selimiye Camisi'nin diÄŸer vakÄ±f eserleri gibi sÃ¼rekli gÃ¶zlemlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–lÃ§Ã¼m aletleriyle gergi demirlerinin Ã¶lÃ§Ã¼mlerinin incelendiÄŸini ifade eden GÃ¼neren, "Gergi demirlerinin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§Ã¼yoruz, fonksiyonlarÄ±nÄ± deniyoruz." dedi.

GÃ¼neren, Ã¶lÃ§Ã¼mde negatif sonuÃ§ veren gergi demiri iÃ§in tedbir alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Testin amacÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lan gergi demirinin yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±, bir yÃ¼ke maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek. Gergi demirleri ciddi bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ± eleman, Ã¶rneÄŸin gergi demirleri olmasa revaklar saÄŸa sola sapar. Testlerimizde tanÄ±mlÄ± yÃ¼k var ise 'fonksiyonunu yerine getiriyor' demektir. YÃ¼k yoksa gergi demirlerinde fonksiyonun kalmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kacak, aÅŸÄ±rÄ± bir yÃ¼k varsa ciddi bir sistem bozukluÄŸu var demektir. Bu testin sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz. Hem Selimiye hem de vakÄ±f eseri diÄŸer yapÄ±larda bu testleri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz, sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re mÃ¼dahale ediyoruz."

MÄ°MAR SÄ°NAN'IN USTALIK MÃœHÃœRÃœ

OsmanlÄ± Cihan Devleti'nin 11. SultanÄ± 2. Selim'in emriyle 1568-1575 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda inÅŸa edilen cami, iÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bin 620 ve toplamda 2 bin 475 metrekarelik bir alanÄ± kaplÄ±yor. Kesme taÅŸtan yapÄ±lan cami, mimarlÄ±k tarihinde en geniÅŸ mekana kurulmuÅŸ yapÄ± olarak nitelendiriliyor.

Cami, mimari Ã¶zelliklerinin eriÅŸilmezliÄŸi yanÄ±nda, ÅŸadÄ±rvanÄ±, taÅŸ, mermer, Ã§ini, ahÅŸap, sedef iÅŸÃ§iliÄŸi ve sÃ¼slemeleriyle de dikkati Ã§ekiyor. Selimiye Camisi'nin mihrap ve minberi de mermer iÅŸÃ§iliÄŸinin ÅŸaheserlerinden kabul ediliyor. DÃ¶nemin teknolojisi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde "imkansÄ±z" denilen birÃ§ok mimari tekniÄŸin baÅŸarÄ±yla uygulandÄ±ÄŸÄ± cami, TÃ¼rk-Ä°slam medeniyetinin en bÃ¼yÃ¼k eseri olarak kabul ediliyor.

Tek kubbeli olmasÄ±nÄ±n Allah'Ä±n birliÄŸine yorumlanmasÄ±, dÃ¶rt minarenin dÃ¶rt halifeyle Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilmesi, pencerelerin beÅŸ kademeli oluÅŸunun Ä°slam'Ä±n ÅŸartlarÄ±nÄ± simgelediÄŸi, dÃ¶rt vaaz kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼n dÃ¶rt mezhebe iÅŸaret ettiÄŸi ve minaredeki 12 ÅŸerefenin namazÄ±n 12 farzÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik inanÄ±ÅŸlar, hala canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. Ä°nÅŸasÄ±na 1568'de baÅŸlanan ve 7 yÄ±lda tamamlanan Selimiye Camisi'nin temelinin oturmasÄ± iÃ§in 2 seneye yakÄ±n beklendiÄŸi de rivayetler arasÄ±nda yer alÄ±yor.