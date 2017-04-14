Kocaeli 41 Ã¼lkenin Ã§ocuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesininÂ 23 Nisan UluslararasÄ± Ã‡ocuk ÅženliÄŸi, EÄŸitim ve EÄŸlence FuarÄ±, bu yÄ±l 21-23 Nisan gÃ¼nlerinde 41 Ã¼lkeden bin Ã§ocuÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek.
Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, UluslararasÄ± Fuar Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek etkinlikte, bu yÄ±l "bilim ve Ã§ocuk" temasÄ±yla Ã§ok zengin bir iÃ§eriÄŸin Ã§ocuklarÄ± beklediÄŸi belirtildi.
DÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n festival boyunca kardeÅŸliÄŸin en gÃ¼zel paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:
"ÅženliÄŸin en Ã¶nemli organizasyonlarÄ±ndan birini, bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye Beyin OlimpiyatlarÄ± oluÅŸturuyor. Belediye, TÃ¼rk Beyin TakÄ±mÄ± ve DÃ¼nya Zeka OyunlarÄ± Federasyonu TÃ¼rkiye TemsilciliÄŸi tarafÄ±ndan organize edilen olimpiyatlarda TÃ¼rkiye'nin dahileri yarÄ±ÅŸacak. TÃ¼rkiye Beyin OlimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda 81 ilden 83 ayrÄ± Bilim ve Sanat Merkezi festivalde yer alacak. YarÄ±ÅŸmada birinciye 9 bin lira, ikinci 6 bin lira, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye 3 bin lira para Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek."
AÃ§Ä±klamada, fuar kapsamÄ±nda 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren 41 Ã¼lkeden bin Ã§ocuÄŸun Kocaeli'ye gelmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± vurgulanarak, 20 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk olarak Kocaeli ValiliÄŸini ziyaret edecek olan misafir Ã§ocuklarÄ±n, daha sonra YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Yolundan kortej yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼yle Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin Ã¶nÃ¼ne geleceÄŸi bildirildi.
Burada Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KaraosmanoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±lama ve hediyeleÅŸme programÄ± dÃ¼zenleneceÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Daha sonra Ã§ocuklar alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde yerel kÄ±yafetlerle Ã¼lkelerinin oyunlarÄ±nÄ± sergileyecek. DÃ¼nya Ã§ocuklarÄ± ayrÄ±ca, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda tedavi olduklarÄ± iÃ§in ÅŸenliÄŸe katÄ±lamayan yaÅŸÄ±tlarÄ±na moral ziyaretinde bulunacak. DÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±, sokak hayvanlarÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan 40 adet kulÃ¼beyi kendi elleriyle boyayacak. DÃ¼nya Ã§ocuklarÄ± tarafÄ±ndan boyanan bu kulÃ¼beler, 22 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Sekapark'ta yapÄ±lacak geleneksel festival pikniÄŸi sÄ±rasÄ±nda Seka KÃ¼ltÃ¼r AlanÄ±ndaki sokak hayvanlarÄ±nÄ±n yararlanmasÄ± iÃ§in belirlenen noktalara konulacak. 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ ise Festival GalasÄ± ve Beyin OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek. UluslararasÄ± Fuar Merkezinde saat 17.00'de baÅŸlayacak gala gÃ¶sterisinde 41 Ã¼lkeden gelen dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ± kendi Ã¼lkelerinin oyunlarÄ±nÄ± sergileyecek. DÃ¼nya Ã§ocuklarÄ± her yÄ±l olduÄŸu gibi yine Kocaeli'de belirlenen okullardaki yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n evlerinde kalacak. Kocaelili aileler, dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±na annelik, babalÄ±k yapacak. Onlara dolmadan keÅŸkeÄŸe, mancarlÄ± pideden kebaba kadar TÃ¼rk yemeklerini ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¶ÄŸretecek."
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince 21-23 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 23 Nisan UluslararasÄ± Ã‡ocuk ÅženliÄŸi, EÄŸitim ve EÄŸlence FuarÄ±'na 41 Ã¼lkeden bin Ã§ocuk katÄ±lacak
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