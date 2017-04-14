Sosyal medya fenomenleri 'zirvede' buluÅŸacak

DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri,Â bloggerlar veÂ sosyal medyaÂ fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor.
INFLOW Travel Summit 2017'nin dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na INFLOW Summits YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emre Gelen, INFLOW Summits YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AfÅŸÄ±n AvcÄ± ve TÃœROB Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail TaÅŸdemir katÄ±ldÄ±.
Etkinlik, TÃ¼rk Hava YollarÄ± ve TAV ana sponsorluÄŸunda, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃœRSAB'Ä±n desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
18 Nisan'da dÃ¼zenlenecek INFLOW Travel Summit 2017'de konuÅŸmacÄ±lar sunum, panel ve yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla yeni seyahat trendlerini paylaÅŸacak.
30 Ã¼lkeden 150 influencer'Ä±n ve TÃ¼rkiye'den 100 Ã¶ncÃ¼ ismin katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin konuÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±nda, eÅŸi Nataly Zakharova Osmann'Ä±n elini tuttuÄŸu Follow Me Toâ€™ konseptli fotoÄŸraflarla Ã¼nlenen Murad Osmann, Jennifer Tuffen, Alex Tienda, Sezgin YÄ±lmaz, Bilgehan - Duygu Ã‡elik ve Saffet Emre TonguÃ§ yer alÄ±yor.
ToplantÄ±da konuÅŸan INFLOW Summits YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emre Gelen, "HayatÄ±nÄ± seyahate ve keÅŸfetmeye adamÄ±ÅŸ kiÅŸilerin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± belirliyor." dedi.
Gelen,Â sosyal medyada fenomen olan influencer'larÄ±, sektÃ¶r profesyonelleri ve Ã¶nemli markalarla bir araya getireceklerini sÃ¶yledi.
Gelen, iki ana hedeflerinin olduÄŸunu belirterek "1'incisi TÃ¼rkiye gÃ¼venli bir Ã¼lkedir. 2'ncisi TÃ¼rkiye tarihi,kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±, iklimi, gastronomisi ile dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli Ã§ekim merkezlerinden bir tanesidir." dedi.
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor
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