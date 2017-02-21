23:14, 14 Nisan 2017 Cuma

BahÃ§eli, 'eyalet sistemi' ile ilgili son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, HaberTÃ¼rk ve Show TV ortak yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Eyalet sistemi tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "AÃ§Ä±klamalarÄ± yeterli buldunuz mu?" sorusunun yÃ¶neltilmesi Ã¼zerine BahÃ§eli, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r. Zannediyorum onlar yapÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiÅŸ." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlara katÄ±larak TÃ¼rkiye'yi gezdiÄŸini ve kanaatlerini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir performansla Ã§eÅŸitli programlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde yer alan 18 maddenin ruhunu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BahÃ§eli, bunlarÄ± takip ettiklerini belirtti.

"EVET Ã‡Ä°FTE SU VERÄ°LMÄ°Åž Ã‡ELÄ°K GÄ°BÄ° OLMUÅžTUR"

BahÃ§eli, kendilerinin de eleÅŸtirilere cevap vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžimdi bir partinin genel baÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan, o partinin adayÄ± olarak topluma mal edilmiÅŸ ve seÃ§ilmiÅŸ bir CumhurbaÅŸkanÄ± aÄŸzÄ±na eyalet sistemini almÄ±yor ise ve bunu bir danÄ±ÅŸman sÃ¶ylÃ¼yor ise bu danÄ±ÅŸman da CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± ise o zaman aklÄ±nÄ±za iki soru gelir. Bir, bundan bilgisi var mÄ±dÄ±r cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n? 'Ben sÃ¶yleyemiyorum sen sÃ¶yle' diye bir tartÄ±ÅŸma mÄ± baÅŸlatmak istiyor? Yoksa bu danÄ±ÅŸman bir baÅŸka amaca hizmet ederek bu faaliyetleri sabote mi ediyor? EÄŸer bu, sabote ediyorsa 'Ben bu danÄ±ÅŸman ben de olsa atarÄ±m, kovarÄ±m' dedim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± kovar, kovmaz o kendisinin bileceÄŸi bir iÅŸ. Ama gerÃ§ek bu. TÃ¼rkiye'nin bu kadar hassasiyeti ve referanduma iki gÃ¼n kala Ã¼niter yapÄ± konusunda hassasiyeti olanlar ve bunlarÄ± da bazÄ± gazetelerde, bazÄ± parti yÃ¶neticileri MHP'yi suÃ§layacak ÅŸekilde, Twitter ile de insanlarÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik faaliyetleri yapÄ±yorlarsa ÅŸimdi ben aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yorum; 'evet' Ã§ifte su verilmiÅŸ Ã§elik gibi olmuÅŸtur.

Bu tÃ¼r oyunlar bozulacaktÄ±r ve 'evet' en Ã§ok bir ÅŸekilde temsil edilerek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi TÃ¼rkiye'de uygulanacaktÄ±r. DÃ¼nden bu yanaki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bunu sÃ¶ylÃ¼yorum. BunlarÄ± bÃ¶yle yapÄ±p, Twitter'da bilmem ne yaparak, sosyal medyada ÅŸunlarÄ± yaparak Ã¼lkÃ¼cÃ¼yÃ¼ bunlar bu kadar saf, aptal mÄ± zannediyorlar? HiÃ§ mi dÃ¼ÅŸÃ¼nme sahibi deÄŸiller? Bunun arkasÄ±ndaki oyunlar kimlerdir, bu tweetleri kim yapÄ±yor, Cumhuriyet Halk Partisinden hangi milletvekilleri kimleri arÄ±yor, kimlerle konuÅŸuyor? BunlarÄ± bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Kesin olarak sÃ¶ylÃ¼yorum; 'evet' Ã§ifte su verilmiÅŸ Ã§elik gibidir. Pazar gÃ¼nÃ¼ kendini gÃ¶sterecektir."