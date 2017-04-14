TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±,Â MusulÂ veÂ TelaferÂ ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evleriniÂ terkÂ ederekÂ Irak'Ä±n gÃ¼neyindekiÂ NecefÂ kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500Â aileyeÂ gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Irak Ä°nsani YardÄ±m Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Serdar YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede yardÄ±m faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Necef'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ailelere bin 500 gÄ±da kolisi daÄŸÄ±ttÄ±k. DÃ¼n de Kerbela'da daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bin 500 gÄ±da kolisiyle yardÄ±mÄ±mÄ±z 3 bin koliyi buldu." ifadelerini kullandÄ±.
Musullu 5 Ã§ocuk sahibi Um Ali de "TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±nÄ± duyunca Ã§ok sevindik. Burada sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok olmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye elinden geleni yapÄ±yor. Musul'daki evimiz yerle bir edilmiÅŸ durumda. Oraya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde de TÃ¼rkiye'yi yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmek istiyoruz ve bunun olacaÄŸÄ±na da inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
YardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda orada bulunan TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z da Necef ve Kerbela'da Ã§ok sayÄ±da yerinden edilmiÅŸ Telaferli TÃ¼rkmenin olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "DÃ¼n ve bugÃ¼n TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizin bulunduÄŸu kamplara gittik, KÄ±zÄ±lay ile birlikte yardÄ±mlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±k. TÃ¼m Irak coÄŸrafyasÄ±ndaki TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizin mezhepsel ve bÃ¶lgesel farklÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶zetmeden birbirlerine sarÄ±lmalarÄ±nÄ± arzu ediyoruz." dedi.
DEAÅž'Ä± defettikten sonra aynÄ± dÃ¼zeni yeniden huzur ve istikrar iÃ§inde tesis etmek gerektiÄŸini kaydeden YÄ±ldÄ±z, TÃ¼rkmenlere ÅŸÃ¶yle seslendi:
"Bu geÃ§iÅŸ dÃ¶nemini de birbirimize zarar vermeden atlatmamÄ±z gerekiyor. Bu nedenle TÃ¼rkmenlerle buluÅŸtuk. TÃ¼rkiye TÃ¼rkmenlerle bundan sonra daha sÄ±k beraber olacak. DÃ¶ndÃ¼klerinde de Telafer'in yeniden imarÄ± sÃ¶z konusu olacaktÄ±r ki o noktada da TÃ¼rkiye yanlarÄ±nda olacak. Telafer bizim iÃ§in son derece Ã¶zel bir yer. Kendileri de Telafer'i 'kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°stanbul' diye adlandÄ±rÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°stanbul'u gÃ¶rmek nasip olur."
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z, yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sonrasÄ± burada bulunan Telaferli aÅŸiret lideri ve kanaat Ã¶nderleriyle de bir araya geldi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, dÃ¼n Kerbela'da tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Musul ve Telafer ilÃ§esinden gelen bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryo olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Musul ve Telafer ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evlerini terk ederek Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Necef kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n eyalet sisteminin olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak CHP veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an itibarÄ±yla tÃ¼m araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±ndan bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiÃ§ yok, hepsi 'evet' istikametinde" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±
RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±