23:28, 14 Nisan 2017 Cuma

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±,Â MusulÂ veÂ TelaferÂ ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evleriniÂ terkÂ ederekÂ Irak'Ä±n gÃ¼neyindekiÂ NecefÂ kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500Â aileyeÂ gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Irak Ä°nsani YardÄ±m Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Serdar YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede yardÄ±m faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Necef'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ailelere bin 500 gÄ±da kolisi daÄŸÄ±ttÄ±k. DÃ¼n de Kerbela'da daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bin 500 gÄ±da kolisiyle yardÄ±mÄ±mÄ±z 3 bin koliyi buldu." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃ¼rkiye'yi duyunca Ã§ok sevindik"

Musullu 5 Ã§ocuk sahibi Um Ali de "TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±nÄ± duyunca Ã§ok sevindik. Burada sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok olmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye elinden geleni yapÄ±yor. Musul'daki evimiz yerle bir edilmiÅŸ durumda. Oraya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde de TÃ¼rkiye'yi yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmek istiyoruz ve bunun olacaÄŸÄ±na da inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

YardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda orada bulunan TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z da Necef ve Kerbela'da Ã§ok sayÄ±da yerinden edilmiÅŸ Telaferli TÃ¼rkmenin olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "DÃ¼n ve bugÃ¼n TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizin bulunduÄŸu kamplara gittik, KÄ±zÄ±lay ile birlikte yardÄ±mlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±k. TÃ¼m Irak coÄŸrafyasÄ±ndaki TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizin mezhepsel ve bÃ¶lgesel farklÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶zetmeden birbirlerine sarÄ±lmalarÄ±nÄ± arzu ediyoruz." dedi.

DEAÅž'Ä± defettikten sonra aynÄ± dÃ¼zeni yeniden huzur ve istikrar iÃ§inde tesis etmek gerektiÄŸini kaydeden YÄ±ldÄ±z, TÃ¼rkmenlere ÅŸÃ¶yle seslendi:

"Bu geÃ§iÅŸ dÃ¶nemini de birbirimize zarar vermeden atlatmamÄ±z gerekiyor. Bu nedenle TÃ¼rkmenlerle buluÅŸtuk. TÃ¼rkiye TÃ¼rkmenlerle bundan sonra daha sÄ±k beraber olacak. DÃ¶ndÃ¼klerinde de Telafer'in yeniden imarÄ± sÃ¶z konusu olacaktÄ±r ki o noktada da TÃ¼rkiye yanlarÄ±nda olacak. Telafer bizim iÃ§in son derece Ã¶zel bir yer. Kendileri de Telafer'i 'kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°stanbul' diye adlandÄ±rÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°stanbul'u gÃ¶rmek nasip olur."

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z, yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sonrasÄ± burada bulunan Telaferli aÅŸiret lideri ve kanaat Ã¶nderleriyle de bir araya geldi.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, dÃ¼n Kerbela'da tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Musul ve Telafer ilÃ§esinden gelen bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunmuÅŸtu.