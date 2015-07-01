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Fitch'ten referandum ile ilgili 4 senaryo
Fitch'ten referandum ile ilgili 4 senaryo

Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryo olduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kurumuÂ Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacakÂ halk oylamasÄ±na dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Kurumun internet sitesinde yayÄ±nlanan videoda,Â Fitch Ratings Rusya ve TÃ¼rkiye KÄ±demli MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Paul Gamble, oylamanÄ±n TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryonun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Referandumdan "evet" sonucu Ã§Ä±kmasÄ± halinde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ekonomiye en yÃ¼ksek Ã¶nceliÄŸi vereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gamble, "TÃ¼rkiye'nin ekonomik reform sÃ¼reci ErdoÄŸan'Ä±n mirasÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturuyor." yorumunda bulundu.

'EVET' Ã‡IKMASI HALÄ°NDE 2 SENARYO

Gamble, halk oylamasÄ±ndan "evet" sonucu Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, TÃ¼rkiye'nin ekonomik geliÅŸimiyle ilgili 2 senaryoyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Birinci senaryo altÄ±nda, genel seÃ§imlerin 2019'a kadar yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Gamble, bÃ¶ylece hÃ¼kÃ¼metin TÃ¼rk ekonomisinde yapÄ±sal reformlarÄ± yerine getirmek iÃ§in zamanÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hÃ¼kÃ¼metin mali politikalara ve bilanÃ§o tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandÄ±rma yoluna baÅŸvurabileceÄŸini dile getirdi.

'HAYIR' Ã‡IKMASI HALÄ°NDE DE Ä°KÄ° SENARYO

Halk oylamasÄ±ndan "hayÄ±r" sonucu Ã§Ä±kmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Gamble, bu durumda da 2 senaryoyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Referandumdan az oy farkÄ±yla "hayÄ±r" sonucu alÄ±nmasÄ± halinde TÃ¼rkiye'de erken seÃ§imlerin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini belirten Gamble, Ã§ok oy farkÄ±yla "hayÄ±r" sonucuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± durumunda ise CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸu anki yetkilerini kullanarak ekonomiyi ilerleteceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.



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