Fitch'ten referandum ile ilgili 4 senaryo

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kurumuÂ Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacakÂ halk oylamasÄ±na dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Kurumun internet sitesinde yayÄ±nlanan videoda,Â Fitch Ratings Rusya ve TÃ¼rkiye KÄ±demli MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Paul Gamble, oylamanÄ±n TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryonun olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Referandumdan "evet" sonucu Ã§Ä±kmasÄ± halinde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ekonomiye en yÃ¼ksek Ã¶nceliÄŸi vereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gamble, "TÃ¼rkiye'nin ekonomik reform sÃ¼reci ErdoÄŸan'Ä±n mirasÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturuyor." yorumunda bulundu.
Gamble, halk oylamasÄ±ndan "evet" sonucu Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, TÃ¼rkiye'nin ekonomik geliÅŸimiyle ilgili 2 senaryoyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Birinci senaryo altÄ±nda, genel seÃ§imlerin 2019'a kadar yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Gamble, bÃ¶ylece hÃ¼kÃ¼metin TÃ¼rk ekonomisinde yapÄ±sal reformlarÄ± yerine getirmek iÃ§in zamanÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hÃ¼kÃ¼metin mali politikalara ve bilanÃ§o tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandÄ±rma yoluna baÅŸvurabileceÄŸini dile getirdi.
Halk oylamasÄ±ndan "hayÄ±r" sonucu Ã§Ä±kmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Gamble, bu durumda da 2 senaryoyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Referandumdan az oy farkÄ±yla "hayÄ±r" sonucu alÄ±nmasÄ± halinde TÃ¼rkiye'de erken seÃ§imlerin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini belirten Gamble, Ã§ok oy farkÄ±yla "hayÄ±r" sonucuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± durumunda ise CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸu anki yetkilerini kullanarak ekonomiyi ilerleteceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryo olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Musul ve Telafer ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evlerini terk ederek Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Necef kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n eyalet sisteminin olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak CHP veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an itibarÄ±yla tÃ¼m araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±ndan bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiÃ§ yok, hepsi 'evet' istikametinde" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
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UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±
RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±