09:23, 15 Nisan 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2017





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1 - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tuzla, Kartal, Ãœmraniye ve SarÄ±yer'de ilÃ§e buluÅŸmalarÄ±na iÅŸtirak edecek. (Ä°stanbul/11.00/12.30/14.00/15.30)Â 2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. (Ä°stanbul/11.00/12.00/13.30/15.00/16.30) 3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, PolatlÄ±'da halkla buluÅŸacak. (Ankara/12.00)Â Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Van Ã‡atak'ta ÅŸehit olan astsubay Sinan Babacan iÃ§in AkdaÄŸmadeni ilÃ§esinde Ã¶ÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na iÅŸtirak edecek. (Yozgat/12.50)Â 2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, STK temsilcileriyle buluÅŸacak, AsarcÄ±k ilÃ§esinde ve AtakÃ¶y Mahallesi'nde mitinglere katÄ±lacak. (Samsun/10.00/13.30/15.30)Â 3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Eti Arkeoloji MÃ¼zesi'nde Turizm HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak. (EskiÅŸehir/11.00)Â 4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ziraat OdasÄ± Ã¼yeleri ile toplantÄ±ya katÄ±lacak, KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ã¼yelerini kabul edecek. (Sivas/09.30/19.00)Â 5- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Åžuhut ilÃ§esindeki mitinge ve Afyonkarahisar sevgi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne iÅŸtirak edecek. (Afyonkarahisar/11.00/16.00)Â EKONOMÄ° 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, halk buluÅŸmasÄ±na katÄ±lacak. (DÃ¼zce/09.30) Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ° 1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor. (Sana)Â 3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor. (Åžam)Â Â SPOR 1- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak. (Bursa/16.00)Â 2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 26. haftasÄ±, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey UÅŸak-Best BalÄ±kesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAÅž, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Banvit ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece maÃ§larÄ±na sahne olacak. (Giresun/14.00/UÅŸak/15.00/Ankara/Ä°stanbul/Ä°stanbul/16.00)Â 3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Galatasaray-Bellona AGÃœ ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Ä°stanbul Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. (Ä°stanbul/15.00/16.00)Â 4- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu'nda Maliye Milli Piyango-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Ä°negÃ¶l Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maÃ§larÄ± oynanacak.

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