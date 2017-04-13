TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1 - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tuzla, Kartal, Ãœmraniye ve SarÄ±yer'de ilÃ§e buluÅŸmalarÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/11.00/12.30/14.00/15.30)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
(Ä°stanbul/11.00/12.00/13.30/15.00/16.30)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, PolatlÄ±'da halkla buluÅŸacak.
(Ankara/12.00)Â
Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Van Ã‡atak'ta ÅŸehit olan astsubay Sinan Babacan iÃ§in AkdaÄŸmadeni ilÃ§esinde Ã¶ÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Yozgat/12.50)Â
2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, STK temsilcileriyle buluÅŸacak, AsarcÄ±k ilÃ§esinde ve AtakÃ¶y Mahallesi'nde mitinglere katÄ±lacak.
(Samsun/10.00/13.30/15.30)Â
3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Eti Arkeoloji MÃ¼zesi'nde Turizm HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak.
(EskiÅŸehir/11.00)Â
4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ziraat OdasÄ± Ã¼yeleri ile toplantÄ±ya katÄ±lacak, KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ã¼yelerini kabul edecek.
(Sivas/09.30/19.00)Â
5- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Åžuhut ilÃ§esindeki mitinge ve Afyonkarahisar sevgi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne iÅŸtirak edecek.
(Afyonkarahisar/11.00/16.00)Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, halk buluÅŸmasÄ±na katÄ±lacak.
(DÃ¼zce/09.30)
Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam)Â
Â
SPOR
1- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Bursa/16.00)Â
2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 26. haftasÄ±, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey UÅŸak-Best BalÄ±kesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAÅž, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Banvit ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece maÃ§larÄ±na sahne olacak.
(Giresun/14.00/UÅŸak/15.00/Ankara/Ä°stanbul/Ä°stanbul/16.00)Â
3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Galatasaray-Bellona AGÃœ ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Ä°stanbul Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul/15.00/16.00)Â
4- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu'nda Maliye Milli Piyango-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Ä°negÃ¶l Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maÃ§larÄ± oynanacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
Ä°talya, G7 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olmasÄ± sebebiyle Lucca kentinde 2 gÃ¼n boyunca G7 Ãœlkeleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. G7 Ã¼lkeleri, terÃ¶r baÅŸta olmak Ã¼zere kÃ¼resel geliÅŸmeleri, Suriye, Irak, Libya, Ä°ran, Ukrayna ve Afrika'yÄ± ele alacak.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek Ä°stanbul mitingine katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
ABD'nin Suriye'de Åžairat Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ bombalamasÄ± Ã¼zerine uluslararasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hÄ±zlandÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile bir araya gelecek.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±nda, "Kocaeli'nin Gebze ilÃ§esinden isimlerini bilmediÄŸim Ã¶rgÃ¼te yakÄ±n iki polis memuru tarafÄ±ndan Bursa'ya 2 konteyner hacminde, tÄ±rla para getirildi" ifadesi verildi
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde otizmli bireyler ve aileleri ile bir araya gelecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi