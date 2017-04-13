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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:40, 15 Nisan 2017 Cumartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:23, 15 Nisan 2017 Cumartesi

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2017

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1 - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tuzla, Kartal, Ãœmraniye ve SarÄ±yer'de ilÃ§e buluÅŸmalarÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/11.00/12.30/14.00/15.30)Â 

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ä°stanbul/11.00/12.00/13.30/15.00/16.30)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, PolatlÄ±'da halkla buluÅŸacak.

(Ankara/12.00)Â 

Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Van Ã‡atak'ta ÅŸehit olan astsubay Sinan Babacan iÃ§in AkdaÄŸmadeni ilÃ§esinde Ã¶ÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Yozgat/12.50)Â 

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, STK temsilcileriyle buluÅŸacak, AsarcÄ±k ilÃ§esinde ve AtakÃ¶y Mahallesi'nde mitinglere katÄ±lacak.

(Samsun/10.00/13.30/15.30)Â 

3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Eti Arkeoloji MÃ¼zesi'nde Turizm HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak.

(EskiÅŸehir/11.00)Â 

4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ziraat OdasÄ± Ã¼yeleri ile toplantÄ±ya katÄ±lacak, KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ã¼yelerini kabul edecek.

(Sivas/09.30/19.00)Â 

5- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Åžuhut ilÃ§esindeki mitinge ve Afyonkarahisar sevgi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne iÅŸtirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/16.00)Â 

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, halk buluÅŸmasÄ±na katÄ±lacak.

(DÃ¼zce/09.30)

Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â 

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â 

Â 

SPOR

1- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Bursa/16.00)Â 

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 26. haftasÄ±, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey UÅŸak-Best BalÄ±kesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAÅž, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Banvit ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Giresun/14.00/UÅŸak/15.00/Ankara/Ä°stanbul/Ä°stanbul/16.00)Â 

3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Galatasaray-Bellona AGÃœ ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Ä°stanbul Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/15.00/16.00)Â 

4- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu'nda Maliye Milli Piyango-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Ä°negÃ¶l Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maÃ§larÄ± oynanacak.



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