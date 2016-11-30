BalÄ±kesir'de FETÃ–/PDY operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BalÄ±kesir'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonun ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 31 eski kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 18'i tutuklandÄ±.
BalÄ±kesir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–/PDY'nin kamu kurumlarÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 33 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
DÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 31 zanlÄ± yakalandÄ±.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2'si savcÄ±lÄ±kÃ§a serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 18'i cezaevine gÃ¶nderildi, 11'i ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.
Firari 2 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esindeki bir jandarma karakolunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda, dumandan etkilenen 14 asker hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
TÃ¼m denizlerde trol ve gÄ±rgÄ±r aÄŸlarÄ± ile avcÄ±lÄ±k yapan balÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in 15 Nisan 2017 tarihinde baÅŸlayan genel av yasaÄŸÄ±, 1 EylÃ¼l 2017â€™ye kadar devam edecek.
SeÃ§menlerin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda oy kullanÄ±rken, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kimlik kartlarÄ±ndan herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerekecek
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 31 eski kamu personelinden 18'i tutuklandÄ±
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince 21-23 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 23 Nisan UluslararasÄ± Ã‡ocuk ÅženliÄŸi, EÄŸitim ve EÄŸlence FuarÄ±'na 41 Ã¼lkeden bin Ã§ocuk katÄ±lacak
Selimiye Camii'nin kubbe ve revak aralarÄ±ndaki gergi demirleri bilgisayar ortamÄ±nda yÃ¼k testinden geÃ§irilerek demirlerin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± hesaplanÄ±yor
Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryo olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Musul ve Telafer ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evlerini terk ederek Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Necef kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n eyalet sisteminin olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak CHP veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an itibarÄ±yla tÃ¼m araÅŸtÄ±rma gruplarÄ±ndan bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiÃ§ yok, hepsi 'evet' istikametinde" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi