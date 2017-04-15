09:44, 15 Nisan 2017 Cumartesi

ABD'deki MÃ¼slÃ¼manlar ICNA-MAS FuarÄ±'nda buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de yaÅŸayan binlerce MÃ¼slÃ¼man, Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± (ICNA) ile MÃ¼slÃ¼man Amerikan Cemiyeti (MAS) ortaklÄ±ÄŸÄ±yla bu yÄ±l 42'ncisi dÃ¼zenlenen fuarda bir araya geldi.

Maryland eyaletinde bulunan Baltimore Kongre Merkezi'ndeki fuara Ã¼lkenin ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan on binlerce MÃ¼slÃ¼man katÄ±ldÄ±.

Ana temasÄ± "Hazreti Musa, Hazreti Ä°sa ve Hazreti Muhammed'in Kutsal MesajÄ±" olarak belirlenen fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan ICNA BaÅŸkanÄ± Cavid SÄ±ddÄ±ki, organizasyonun Kuzey AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bir araya gelmesi iÃ§in Ã§ok deÄŸerli fÄ±rsat olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kuzey Amerika Ä°slam Toplumu (ISNA) BaÅŸkanÄ± Azhar Aziz de ABD'nin zor bir imtihandan geÃ§tiÄŸini ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ortak iradeyle gÃ¼Ã§lÃ¼ durmalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

"MÃœSLÃœMANLAR ZOR BÄ°R DÃ–NEMDEN GEÃ‡Ä°YOR"

ADAMS Center'Ä±n BaÅŸkanÄ± Ä°mam Macid de Ä°slamofobinin yÃ¼kseliÅŸte olduÄŸunu, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zor dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini, bu tÃ¼r etkinliklerin Ã§ok deÄŸerli buluÅŸmalar olduÄŸunu kaydederek, AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼mmet bilinciyle hareket etmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Ä°slam, HristiyanlÄ±k ve Yahudilik'teki ortak temalara dikkati Ã§eken Ä°mam Macid, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n farklÄ±lÄ±klarÄ± kapsayacak yaklaÅŸÄ±mla hareket etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Eski ICNA BaÅŸkanÄ± Naim Beig de AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor dÃ¶neme dikkati Ã§ekerek, Hazreti Muhammed'in mesajlarÄ±na her zamankinden daha fazla sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi sÃ¶yledi.

ABD MÃ¼slÃ¼man OrganizasyonlarÄ± Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal de tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ± dirayetli ve kararlÄ± durmaya davet ettiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, Ä°slam ve Kur'an'Ä±n en temel Ã§Ã¶zÃ¼mleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapan Etiyopya asÄ±llÄ± kadÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±, her yÄ±l fuara iÅŸtirak ettiÄŸini ve bundan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

New Jersey'den gelen iki Ã§ocuk babasÄ± AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man da kendisini bu tÃ¼r ortamlarda Ã¼mmetin parÃ§asÄ± gibi hissettiÄŸini, bunu Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da yaÅŸamasÄ± iÃ§in bu tÃ¼r etkinliklere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ICNA, Kuzey Amerika kÄ±tasÄ±ndaki MÃ¼slÃ¼man sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± bir araya getirmek Ã¼zere 1971 yÄ±lÄ±nda kuruldu. ABD'deki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± bir araya getirmek ve her alanda kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetler yapmak iÃ§in 1993 yÄ±lÄ±nda kurulan MAS'Ä±n ise bugÃ¼n ABD'de 50'nin Ã¼zerinde ofisi bulunuyor.

Pazar gÃ¼nÃ¼ sona erecek fuara on binlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yoÄŸun ilgi gÃ¶stermesi bekleniyor.