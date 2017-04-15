Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adayÄ± Reisi'den Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'da 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunan Ä°brahim Reisi, yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ rakipleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Reisi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Reisi, "Defalarca aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±m gibi, Suriye sorunu, Suriye halkÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼lmeli. YabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ± her zaman sorun oluÅŸturacaktÄ±r ve ÅŸimdiye kadar da herhangi bir sorunu Ã§Ã¶zmemiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
YabancÄ± Ã¼lkelerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'deki sorunu daha Ã§ok iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz hale getirdiÄŸini vurgulayan Reisi, "BÄ±rakalÄ±m Suriye halkÄ± Ã¼lkesinin kaderini kendi Ã§izsin." dedi.
Reisi, cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± halinde "Siyonizm hariÃ§" tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkeleriyle saygÄ± Ã§erÃ§evesinde ikili iliÅŸkiler kurmaya dayalÄ± bir dÄ±ÅŸ politika izleyeceÄŸini ifade etti.
Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za KÃ¼lliyesi ile tÃ¼rbeye vakfedilen mallarÄ± yÃ¶neten, Ã¼lkedeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ vakfÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Reisi, muhafazakar kanadÄ±n etkin siyasi aktÃ¶rlerinden biri olarak tanÄ±nÄ±yor.
Reisi, 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, reformcular tarafÄ±ndan desteklenen CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye karÅŸÄ± en etkili adaylar arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.
Ä°ran seÃ§im komisyonu, adaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne girerken, aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kayÄ±t yaptÄ±ranlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bini geÃ§tiÄŸini belirtti.
Â
ABD ile "nÃ¼kleer gerilim" yaÅŸayan Kuzey Kore'de "GÃ¼neÅŸ GÃ¼nÃ¼" askeri geÃ§it tÃ¶renleriyle kutlandÄ±
Kosova'da uzun zamandÄ±r gÃ¼ndemde olan Kosova'nÄ±n kendi ordusunu kurmasÄ± konusunda BaÅŸbakan'dan aÃ§Ä±klama geldi
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adayÄ± Reisi: "YabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ± her zaman sorun oluÅŸturacaktÄ±r ve ÅŸimdiye kadar da herhangi bir sorunu Ã§Ã¶zmemiÅŸtir" dedi
ABD'de yaÅŸayan on binlerce MÃ¼slÃ¼man'Ä± bir araya getiren, Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± ile MÃ¼slÃ¼man Amerikan Cemiyeti ortaklÄ±ÄŸÄ±yla organize edilen 3 gÃ¼nlÃ¼k fuar baÅŸladÄ±
ABD, Avrupa'ya eÄŸitim amaÃ§lÄ± 6-10 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±yor
Ãœlkede internet Ã¼zerinden akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±yla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararÄ±yla getirilen yasak kararÄ±, bir baÅŸka mahkeme kararÄ±yla durduruldu
Hint askerlerin, Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde genÃ§ bir adamÄ± aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne baÄŸlayarak canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len video ile Hindistan askerlerinin bir Ã§ocuÄŸu vurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekti
Fransa BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n 2012'den beri yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16,7'sinin baÅŸbakanÄ±n imajÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸu belirtildi
Suriye'nin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamilov, Stockholm'deki saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zbek vatandaÅŸÄ± Akilov'un DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸinin seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne iki kez kaydedildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BelÃ§ika ile askeri iÅŸ birliÄŸini askÄ±ya aldÄ±
Azerbaycan Milli Meclisi, kapalÄ± alanlarda ve bazÄ± aÃ§Ä±k kamu alanlarÄ±nda sigara iÃ§ilmesini yasaklayan dÃ¼zenlemeyi kabul etti
Esed gÃ¼Ã§leri ve muhalifler arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸmayla kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliye sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ve Zebadani ile muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya'dan binlerce kiÅŸi Ã§Ä±kacak
Air China havayolu ÅŸirketi, Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uÃ§uÅŸ yapmayacak
Hz.Ä°sa'nÄ±n Ã§armÄ±ha geriliÅŸini anmak isteyen Hristiyanlar "Kutsal Cuma" iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenledi