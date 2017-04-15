10:02, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adayÄ± Reisi'den Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunan Ä°brahim Reisi, yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ rakipleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Reisi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Reisi, "Defalarca aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±m gibi, Suriye sorunu, Suriye halkÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼lmeli. YabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ± her zaman sorun oluÅŸturacaktÄ±r ve ÅŸimdiye kadar da herhangi bir sorunu Ã§Ã¶zmemiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

YabancÄ± Ã¼lkelerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'deki sorunu daha Ã§ok iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz hale getirdiÄŸini vurgulayan Reisi, "BÄ±rakalÄ±m Suriye halkÄ± Ã¼lkesinin kaderini kendi Ã§izsin." dedi.

Reisi, cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± halinde "Siyonizm hariÃ§" tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkeleriyle saygÄ± Ã§erÃ§evesinde ikili iliÅŸkiler kurmaya dayalÄ± bir dÄ±ÅŸ politika izleyeceÄŸini ifade etti.

Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za KÃ¼lliyesi ile tÃ¼rbeye vakfedilen mallarÄ± yÃ¶neten, Ã¼lkedeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ vakfÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Reisi, muhafazakar kanadÄ±n etkin siyasi aktÃ¶rlerinden biri olarak tanÄ±nÄ±yor.

Reisi, 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, reformcular tarafÄ±ndan desteklenen CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye karÅŸÄ± en etkili adaylar arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.

Ä°ran seÃ§im komisyonu, adaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne girerken, aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kayÄ±t yaptÄ±ranlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bini geÃ§tiÄŸini belirtti.

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