10:17, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Oy verilirken dikkat edilmesi gerekenler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini iÃ§eren 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek seÃ§menlerin oy kullanÄ±rken, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kimlik kartlarÄ±ndan herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerekecek.

Halk oylamasÄ±nda yurt iÃ§inde 55 milyon 319 bin 222 seÃ§men, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacak, cezaevlerine de 461 sandÄ±k kurulacak.

SeÃ§im gÃ¼nÃ¼, sandÄ±k alanÄ±nda alÄ±nacak tedbirler, seÃ§menlerin sandÄ±k baÅŸÄ± iÅŸlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. SandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zabÄ±ta kuvvetleri dÄ±ÅŸÄ±nda zabÄ±ta amir ve memurlarÄ± ile resmi Ã¼niforma giymiÅŸ kimseler ve silah taÅŸÄ±yanlar sandÄ±k alanÄ±na giremeyecek. Oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda gebeler, hastalar, engelliler ve yaÅŸlÄ±lara Ã¶ncelik tanÄ±nacak.

SandÄ±k baÅŸÄ±nda seÃ§mene, vereceÄŸi oy hakkÄ±nda hiÃ§ kimse mÃ¼dahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. SeÃ§menler oylarÄ±nÄ± kullandÄ±ktan sonra sandÄ±k baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lacak.

SeÃ§menler oy verme gÃ¼nÃ¼, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±, geÃ§ici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cÃ¼zdanÄ±, askerlik belgesi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi, hakim ve savcÄ±lar ile yÃ¼ksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askeri kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddÃ¼tsÃ¼z ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulunduracak. SeÃ§men bilgi kaÄŸÄ±dÄ± gelmeyen kayÄ±tlÄ± seÃ§menler, bu belgelerden birisiyle oy kullanabilecek.

Ãœzerinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seÃ§menin oy kullanabilmesi iÃ§in, bu belgelerin yanÄ±nda ayrÄ±ca seÃ§men bilgi kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± veya nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince verilmiÅŸ nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸini ibraz etmesi ÅŸart olacak.

OY KULLANIRKEN

SandÄ±k kurulu gÃ¶revlisi, seÃ§menin kimliÄŸini alarak seÃ§men listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptÄ±ktan sonra birleÅŸik oy pusulasÄ±, zarf ve mÃ¼hrÃ¼ seÃ§mene vererek kabinde oyunu kullanmasÄ±nÄ± isteyecek.

Cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tÃ¼r cihazlar, oy verme iÅŸlemi bittikten sonra iade edilmek Ã¼zere sandÄ±k kuruluna bÄ±rakÄ±lacak.

Oy pusulasÄ±nda yÄ±rtÄ±k, iÅŸaret veya yazÄ± olmamasÄ±na dikkat edilecek. Oy pusulasÄ±na basÄ±lacak mÃ¼hÃ¼r, tercih edilen alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±rÄ±lmayacak. BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda tercih edilen alana "TERCÄ°H" mÃ¼hrÃ¼ basÄ±lacak ve mÃ¼hrÃ¼n kurumasÄ± beklenecek. MÃ¼hÃ¼rlenen yer dÄ±ÅŸta kalacak ÅŸekilde oy pusulasÄ± katlanÄ±p zarfa konulacak.

SeÃ§menler, zarfÄ± sandÄ±ÄŸa attÄ±ktan sonra, sandÄ±k seÃ§men listesinde adÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerin karÅŸÄ±sÄ±na imzasÄ±nÄ± atacak.

ENGELLÄ° SEÃ‡MENLER

GÃ¶rme engelliler, felÃ§liler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedensel engeli aÃ§Ä±kÃ§a belli olanlar, o seÃ§im Ã§evresi seÃ§meni olan ve o sÄ±rada sandÄ±k alanÄ±nda bulunan akrabalarÄ±ndan birinin, akrabasÄ± yoksa diÄŸer herhangi bir seÃ§menin yardÄ±mÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek. Bir seÃ§men birden fazla engelli seÃ§mene yardÄ±m edemeyecek.

SandÄ±k kurulu baÅŸkan veya Ã¼yeleri, engelli seÃ§menlere yardÄ±m amacÄ±yla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sÄ±rasÄ±nda yardÄ±m edemeyecek.

Ä°steyen gÃ¶rme engelli seÃ§men, yanlarÄ±nda getirdikleri "Oy PusulasÄ± Åžablonu" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

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