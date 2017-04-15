10:38, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Kosova Ordusu yasayla kurulabilir





Kosova'da uzun zamandır gündemde olan Kosova'nın kendi ordusunu kurması konusunda Başbakan'dan açıklama geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova Başbakan Yardımcısı Hajredin Kuçi, Sırpların anayasal değişiklikleri onaylamaması halinde Kosova Ordusunun yasayla kurulacağını söyledi. Kuçi, ordunun uluslararası camia ile tam işbirliğinde kurulacağını, Sırp listesinin de bu sürece dahil olmasını talep ettiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Hajredin Kuçi, “Biz, NATO denetiminde olacak, NATO üyesi ve tüm müttefik partnerlerle üye olacak bir orduya sahip olmalıyız. Amacımız, böyle bir ordunun kurulmasıdır. Uluslararası Camia anayasal değişiklikler ile ordunun oylanmasında Sırp Listesinin de olmasını talep etmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

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