Sırpların oylamazsa Kosova Ordusu yasayla kurulacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova Başbakan Yardımcısı Hajredin Kuçi, Sırpların anayasal değişiklikleri onaylamaması halinde Kosova Ordusunun yasayla kurulacağını söyledi.
Kuçi, ordunun uluslararası camia ile tam işbirliğinde kurulacağını, Sırp listesinin de bu sürece dahil olmasını talep ettiğini belirtti.
Başbakan Yardımcısı Hajredin Kuçi, “Biz, NATO denetiminde olacak, NATO üyesi ve tüm müttefik partnerlerle üye olacak bir orduya sahip olmalıyız. Amacımız, böyle bir ordunun kurulmasıdır. Uluslararası Camia anayasal değişiklikler ile ordunun oylanmasında Sırp Listesinin de olmasını talep etmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.
ABD ile "nükleer gerilim" yaşayan Kuzey Kore'de "Güneş Günü" askeri geçit törenleriyle kutlandı
Kosova'da uzun zamandır gündemde olan Kosova'nın kendi ordusunu kurması konusunda Başbakan'dan açıklama geldi
İran'da cumhurbaşkanlığı aday adayı Reisi: "Yabancı güçlerin Suriye'deki varlığı her zaman sorun oluşturacaktır ve şimdiye kadar da herhangi bir sorunu çözmemiştir" dedi
ABD'de yaşayan on binlerce Müslüman'ı bir araya getiren, Kuzey Amerika İslam Camiası ile Müslüman Amerikan Cemiyeti ortaklığıyla organize edilen 3 günlük fuar başladı
ABD, Avrupa'ya eğitim amaçlı 6-10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırıyor
Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu
Hint askerlerin, Cammu Keşmir bölgesinde genç bir adamı aracın önüne bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı görülen video ile Hindistan askerlerinin bir çocuğu vurduğu görüntüler tepki çekti
Fransa Başbakanlığın 2012'den beri yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının yüzde 16,7'sinin başbakanın imajına dönük olduğu belirtildi
Suriye'nin İdlib kırsalına düzenlenen hava saldırısında 3'ü kadın 5 sivil hayatını kaybetti
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Stockholm'deki saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Özbek vatandaşı Akilov'un DEAŞ üyesi olduğunu açıkladı
Fransa'da yaklaşık 500 bin kişinin seçmen kütüğüne iki kez kaydedildiği öne sürüldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Belçika ile askeri iş birliğini askıya aldı
Azerbaycan Milli Meclisi, kapalı alanlarda ve bazı açık kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti
Esed güçleri ve muhalifler arasında varılan anlaşmayla kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliye süreci başladı. Rejim kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani ile muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan binlerce kişi çıkacak
Air China havayolu şirketi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak
Hz.İsa'nın çarmıha gerilişini anmak isteyen Hristiyanlar "Kutsal Cuma" için anma töreni düzenledi