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Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı

Tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan 2017 tarihinde başlayan genel av yasağı, 1 Eylül 2017’ye kadar devam edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Denizlerde av yasağının başlaması dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan-1 Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanacak av yasağının, balık üreme dönemi için oldukça önemli olduğunu bildirdi.


Yasağın başlamasıyla birlikte, isteyen balıkçıların karasuların bitişiğindeki uluslararası sularda ve su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı yapabileceğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir avcılığın sağlanması sektörünün geleceği için çok önemlidir. Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmelidir.

Kişi başına su ürünleri tüketiminin gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük kaldığına dikkati çeken TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Dünyada kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi 20 kilogramdır. Ülkemizde ise 7-8 kilogram. Su ürünleri tüketiminin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır” dedi.

Türkiye’de denizlerden avcılıkla yapılan üretimin, kıyı balıkçılığına dayandığını belirten Bayraktar, yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığının yapılamadığını, bu nedenle de av baskısının kıyı sularında yoğun olarak görüldüğünü bildirdi.

Uzun süreli açık deniz balıkçılığı yapabilecek, avladığı su ürünlerini işleyip, depolayabilecek bir filo kapasitesi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, uluslararası sularda avcılığın yapılabilmesi için gerekli girişimlerin ve bu yönde yatırımların yapılmasının, su ürünleri sektörü için büyük önem taşıdığını ifade etti.

 



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