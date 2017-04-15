Ã‡anakkale'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

BahÃ§eli, 'eyalet sistemi' ile ilgili son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n eyalet sisteminin olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak CHP veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r." dedi.