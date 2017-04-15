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11:40, 15 Nisan 2017 Cumartesi
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11:06, 15 Nisan 2017 Cumartesi

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YÃ¼ksekova'da jandarma karakolunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
YÃ¼ksekova'da jandarma karakolunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esindeki bir jandarma karakolunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda, dumandan etkilenen 14 asker hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde bir jandarma karakolunda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 14 asker dumandan etkilendi.

Vali CÃ¼neyit Orhan Toprak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§eye 10 kilometre mesafedeki KamÄ±ÅŸlÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki jandarma karakolunda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YangÄ±n nedeniyle bazÄ± askerlerin dumandan etkilendiÄŸini belirten Toprak, "YangÄ±n tamamen sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Herhangi bir yaralÄ± yok. Dumandan etkilenen 14 topÃ§u er hastaneye getirildi. Hayati tehlikeleri yok." dedi.



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