DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore, ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼zeler ve diÄŸer mÃ¼himmatla Ã¼lkenin kurucu lideri Kim II-sung'un 105. doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.
Kuzey Kore'de her yÄ±l 15 Nisan'da "GÃ¼neÅŸ GÃ¼nÃ¼" olarak kutlanan Ã¼lkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in baÅŸkent Pyongyang'da askeri tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
Devlet televizyonu, Kim'i siyah takÄ±m elbise, beyaz gÃ¶mlekle limuzinden inerek merasim kÄ±tasÄ±nÄ± "gurur" ile selamladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±mladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Kim, Kim Il Sung MeydanÄ±'nda Ã¼st dÃ¼zey devlet gÃ¶revlileri, binlerce asker ve halkÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼yerek sahneye Ã§Ä±kÄ±yor.
AyrÄ±ca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kamyonlara yÃ¼klenmiÅŸ birkaÃ§ KN-08 fÃ¼zesinin geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GeÃ§it tÃ¶reninde diÄŸer mÃ¼himmat, tanklar, Ã§oklu roketatarlar ve topÃ§u silahlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra denizaltÄ±dan atÄ±lmak Ã¼zere tasarlanmÄ±ÅŸ katÄ± yakÄ±tlÄ± fÃ¼ze de ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.
UluslararasÄ± uzmanlar tarafÄ±ndan "Musudan" olarak adlandÄ±rÄ±lan, ABD'nin Guam'daki hava Ã¼slerini vurma potansiyeline sahip gÃ¼Ã§lÃ¼ orta menzilli fÃ¼ze de halka sergilendi.
Askeri jetler uÃ§arak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde "105" yazdÄ±.
Ãœlkenin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ikinci yetkilisi, Kim'in danÄ±ÅŸmanÄ± Choe Ryong Hae, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkenin ABD'den gelecek herhangi bir tehdide cevap vermeye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Choe, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netimini, Kore YarÄ±madasÄ±'na askeri varlÄ±k gÃ¶ndererek "savaÅŸ durumu yaratmakla" suÃ§ladÄ±.
AyrÄ±ca Choe, "Topyekun bir savaÅŸa topyekun bir savaÅŸla, nÃ¼kleer bir savaÅŸa da kendi nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± tarzÄ±mÄ±zla cevap vereceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Pyongyang yÃ¶netiminin yaklaÅŸÄ±k 200 yabancÄ± gazeteciyi Ã¼lkeye davet edip cumartesi gÃ¼nÃ¼ "bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli" bir olaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Kore'nin, GÃ¼neÅŸ GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda altÄ±ncÄ± kez nÃ¼kleer deneme yapmasÄ±ndan ya da Ã¶nemli kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze denemesinde bulunmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyordu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, Ã‡in yÃ¶netimine "Kuzey Kore sorununu Ã§Ã¶zme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸ ve "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz bu iÅŸi kendimiz Ã§Ã¶zeriz." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi de dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde bu savaÅŸÄ±n kazananÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
ABD'nin Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan benzeri bir mÃ¼dahalenin Kuzey Kore'ye yapÄ±labileceÄŸi endiÅŸeleri artarken GÃ¼ney Koreli yetkililer, ABD'nin kendilerine danÄ±ÅŸmadan bÃ¶yle bir harekete giriÅŸmesini beklemediklerini ifade ediyor.
ABD'nin bÃ¶lgeye askeri gÃ¼Ã§ sevk etme kararÄ± sonrasÄ±nda Kuzey Kore, Washington yÃ¶netimini "Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z hareketlerin yaratacaÄŸÄ± feci sonuÃ§lara" karÅŸÄ± uyarmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD ile "nÃ¼kleer gerilim" yaÅŸayan Kuzey Kore'de "GÃ¼neÅŸ GÃ¼nÃ¼" askeri geÃ§it tÃ¶renleriyle kutlandÄ±
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