Suriye'de muhaliflerin Åžam operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k ilerleyen muhalifler, Åžam merkezin doÄŸusuna dÃ¼zenledikleri operasyonu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Askeri muhalifler, geÃ§en ayÄ±n baÅŸÄ±nda rejimin Åžam'Ä±n Kabun, Berze, Cobar mahalleleriyle Duma ve Haresta ilÃ§elerindeki yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k vererek, operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Cobar mahallesinden ilerleyen muhalifler, rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun mahallesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, Kabun ile kuÅŸatma altÄ±ndaki DoÄŸu Guta, ince bir hat Ã¼zerinde birleÅŸmiÅŸti.
ArdÄ±ndan, rejim gÃ¼Ã§leri sÃ¶z konusu ince hat Ã¼zerinde ve hattÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Haresta ilÃ§esinde muhaliflere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.
Bunun Ã¼zerine muhalifler dÃ¼n gece saatlerinde Kabun'un kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Berze mahallesini almak iÃ§in harekete geÃ§ti.
Operasyona katÄ±lan komutanlardan Abdullah HÃ¼seyin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ä°lk Ã¼Ã§ saatte 13 noktayÄ± ele geÃ§irdik. Ancak rejimin hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±k." dedi.
HÃ¼seyin, "50'den fazla rejim askerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼k. Bir tankÄ± imha ettik ve 6 adet paletli personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± aracÄ± ele geÃ§irdik." ifadesini kullandÄ±.
Berze mahallesi, Åžam merkezin kuzeyinde, merkeze hakim Kasyon daÄŸÄ±nÄ±n eteÄŸinde yer alÄ±yor. Muhaliflerin Berze'yi almasÄ±, Kasyon daÄŸÄ±na ulaÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§masÄ± sebebiyle Esed rejimine tehdit arz ediyor.
AyrÄ±ca Berze'yi almalarÄ± halinde muhalifler, Åžam'Ä±n merkezine 6 kilometre mesafedeki Rukeldin mahallesine de ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.
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