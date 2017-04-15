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13:53, 15 Nisan 2017 Cumartesi
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11:57, 15 Nisan 2017 Cumartesi

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DiyarbakÄ±r'da 2 ton 280 kilogram esrar ele geÃ§irildi
DiyarbakÄ±r'da 2 ton 280 kilogram esrar ele geÃ§irildi

Lice'ye baÄŸlÄ± BaÄŸlan kÃ¶yÃ¼nde 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Lice'ye baÄŸlÄ± BaÄŸlan kÃ¶yÃ¼ne operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda, kÃ¶ydeki 8 ayrÄ± noktada yapÄ±lan aramada, toplam 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.



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