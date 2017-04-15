DiyarbakÄ±r'da 2 ton 280 kilogram esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Lice'ye baÄŸlÄ± BaÄŸlan kÃ¶yÃ¼ne operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonda, kÃ¶ydeki 8 ayrÄ± noktada yapÄ±lan aramada, toplam 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi.
Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.
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