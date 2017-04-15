TÃ¼rkÃ§e klasik eserler dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yedi dile Ã§evrilerek yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki fuarlarda sunulan TÃ¼rkÃ§e klasik eserler, "TÃ¼rkÃ§e Klasikleri Ã‡eviri Projesi" kapsamÄ±nda 19 Nisan'da baÅŸlayacak Saraybosna Kitap FuarÄ±'nda okurla buluÅŸacak.
BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu desteÄŸiyle Mavi AÄŸaÃ§ YayÄ±ncÄ±lÄ±k (Profil Kitap) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen proje kapsamÄ±nda, TÃ¼rkÃ§e klasikler, Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Ä°spanyolca, RusÃ§a, Almanca, BoÅŸnakÃ§a ve Korece'ye Ã§evrildi.
TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r ve edebiyat alanÄ±nda bilinirliÄŸini artÄ±rmak ve TÃ¼rkÃ§e edebiyata dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla hayata geÃ§irilen projede, "Safahat", "Kutadgu Bilig", "Seyahatname", "Mesnevi", "Yunus Emre DivanÄ±" ve "Nutuk"tan derlenen bÃ¶lÃ¼mlerle "Nasreddin Hoca", "Hacivat ve KaragÃ¶z" ve "Ã–mer Seyfettin"den seÃ§me hikayelerin Ã§evirileri yapÄ±ldÄ±.
Projeye iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulunan Mavi AÄŸaÃ§ ve Profil YayÄ±n Grubu Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni MÃ¼nir ÃœstÃ¼n, TÃ¼rkÃ§e klasiklerin Ã§evirilerine 2008'de baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ilk olarak Ä°ngilizce ve Almanca dillerinin seÃ§ildiÄŸini aktardÄ±.
ÃœstÃ¼n, uluslararasÄ± alanda TÃ¼rkÃ§e klasiklerin yeterince bilinmediÄŸine iÅŸaret ederek, "Bu durum bizi tetikledi ve projeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olduk. AslÄ±nda o gÃ¼nlerde aklÄ±mÄ±zda proje olgunlaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±. 2008 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne kadar 7 dilde 64 TÃ¼rkÃ§e klasiÄŸimizi Almanca, Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Ä°spanyolca, RusÃ§a, BoÅŸnakÃ§a ve Korece yayÄ±mlamayÄ± baÅŸardÄ±k. Tek beklentimiz TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r sanat ve edebiyatÄ±nÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda ve uluslararasÄ± fuarlarda en iyi ÅŸekilde tanÄ±tmak." dedi.
"KÃœLTÃœR OLMADAN TURÄ°ZM OLMAZ"
Projenin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ÃœstÃ¼n, "Ã–ncelikle TÃ¼rkÃ§e klasiklerimizi Flamanca, ArapÃ§a, KÃ¼rtÃ§e, Japonca ve Ã‡ince'ye Ã§evirmeye dair Ã§eÅŸitli giriÅŸimlerimiz var. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde sonuÃ§ alÄ±rÄ±z diye Ã¼mit ediyorum. EdebiyatÄ±mÄ±zÄ±n yapÄ± taÅŸlarÄ±nÄ±n eserlerinin Ã¶zetlerini bu projeye eklemek isteriz. Gerekli telif ÅŸartlarÄ±nÄ± oluÅŸturduktan sonra ilk hedefimiz bu." ifadelerini kullandÄ±.
MÃ¼nir ÃœstÃ¼n, "TÃ¼rkÃ§e Klasikler DÃ¼nyaya AÃ§Ä±lÄ±yor Projesi" kapsamÄ±nda, Frankfurt Kitap FuarÄ±'nda 48 bin, Meksika Guadalajara Kitap FuarÄ±'nda ise 25 bin kitabÄ± okurlara hediye ettiklerini dile getirdi.
Fuar ziyaretÃ§ilerinden olumlu tepki aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekleyen ÃœstÃ¼n, "KitaplarÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeniyle aldÄ±lar ve evlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼p bÃ¼yÃ¼k ihtimalle kÃ¼tÃ¼phanelerine koydular. 25 bin MeksikalÄ±nÄ±n evine TÃ¼rkÃ§e klasiklerimiz girmiÅŸ oldu. Bu, hem Ã¼lkemiz hem edebiyatÄ±mÄ±z hem de turizm iÃ§in iÃ§in mÃ¼thiÅŸ bir hava. Her zaman sÃ¶ylÃ¼yorum kÃ¼ltÃ¼r olmadan turizm olmaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ÃœstÃ¼n, TÃ¼rkiye'deki fuarlara da deÄŸinerek, ÅŸu bilgileri verdi:
"Ãœlkemiz dÃ¼nya yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 11. sÄ±rada. GeÃ§en yÄ±l 650 milyona yakÄ±n kitap Ã¼retmiÅŸiz. KiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kitap sayÄ±sÄ± 8-9 rakamÄ±na dayanmÄ±ÅŸ. UluslararasÄ± fuarlar deyince benim aklÄ±ma telif haklarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±lan fuarlar geliyor. Frankfurt, Londra ve Bologna Ã‡ocuk KitaplarÄ± FuarlarÄ±. Bu Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±ndaki her fuar sÄ±cak satÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarlar. Biz bÃ¶lgemizin telif Ã¼ssÃ¼ olmalÄ±yÄ±z. Balkanlar, Orta DoÄŸu ve TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ± Ã¼lkemizde toplamalÄ± ve dÃ¼nyaya TÃ¼rkiye'den aÃ§Ä±lmalÄ±yÄ±z."
TÃ¼rkÃ§e klasiklerin Ã§evirilerinin okuyucuya takdim edildiÄŸi Saray Bosna Kitap FuarÄ± 24 Nisan'da sona erecek.
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