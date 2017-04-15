DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'da Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶ren AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenciler, OsmanlÄ± devletinin son dÃ¶nemlerinde tÃ¼tÃ¼n ve pamuk tarlalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere Anadolu'ya getirilen Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile buluÅŸtu.
MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi (MSKÃœ) ve Anadolu AfrikalÄ±lar DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸinin iÅŸ birliÄŸi ile dÃ¼zenlenen program kapsamÄ±nda, MSKÃœ'de okuyan 30 AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenci, Ortaca ve Dalaman ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenen Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrenciler, bÃ¶lgede yaÅŸayan Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlar ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rel ve toplumsal konumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
Ã–ÄŸrenciler, Ortaca'da Kaymakam Fatih Ãœrkmezer'i makamÄ±nda ziyaret etti. Ãœrkmezer, ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, Ã§ok ÅŸanslÄ± bir coÄŸrafyada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'de, Afrika, Orta Asya ve Balkanlardan gelen vatandaÅŸlarla bir arada yaÅŸadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken Ãœrkmezer, "Bu da Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyor. YÃ¼z yÄ±l Ã¶nce Afrika'dan buraya gelmiÅŸ Afro TÃ¼rk olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile ÅŸimdi TÃ¼rkiye'ye Afrika'dan okumaya gelmiÅŸ Ã¶ÄŸrenciler, burada tanÄ±ÅŸÄ±yor, kÃ¼ltÃ¼r paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapÄ±yorlar. OnlarÄ±n burada mutlu bir ÅŸekilde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.
"100 YILLIK KÃœLTÃœR BULUÅžMASI"
Dalaman Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet ÅžaÅŸmaz, kendisinin kÃ¶keninde de Afrika'nÄ±n bulunduÄŸunu dile getirdi.
YÃ¼z yÄ±l Ã¶nce bÃ¶lgeye gelen Afrika kÃ¶kenlilerle bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n entegre olduÄŸunu anlatan ÅžaÅŸmaz, "YÄ±llar sonra okumak iÃ§in gelen yine Afrika kÃ¶kenli Ã¶ÄŸrencileri burada aÄŸÄ±rlayarak tanÄ±ÅŸmaya vesile olmak bizleri de mutlu ediyor. Buna kÄ±saca '100 yÄ±llÄ±k kÃ¼ltÃ¼r buluÅŸmasÄ±' diyebiliriz. Kim olduÄŸumuz Ã¶nemli deÄŸil, Ã¶nce insan olmak Ã¶nemli. Bunu burada gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.
Anadolu AfrikalÄ±lar DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali KarakuÅŸ, Anadolu ve Afrika arasÄ±ndaki sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel dostluklarÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in derneÄŸi kurduklarÄ±nÄ± belirtti.
Dostluk baÄŸlarÄ± kurmayÄ± hedeflediklerine iÅŸaret eden KarakuÅŸ, TÃ¼rkiye genelinde yaÅŸayan Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rklerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel konumlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p dostluk baÄŸlarÄ± kurmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASIYIZ"
MSKÃœ'de okutman Rasheedah Mullings, kendisinin Afrika kÃ¶kenli AmerikalÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
KÃ¼ltÃ¼rel paylaÅŸÄ±m ve bÃ¶lge kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ daha iyi tanÄ±mak iÃ§in geldiklerini dile getiren Mullings, "MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesinde Mali, Gana, Tanzanya, Kamerun, Gine, Fas ve MÄ±sÄ±r'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Afrika Ã¼lkesinden Ã¶ÄŸrenci var. Ben AmerikalÄ±yÄ±m. Afrika kÃ¶kenli Afro AmerikalÄ±yÄ±m." dedi.
MuÄŸla'ya ilk geldiÄŸinde kendisine "Dalaman ya da Ortaca'dan mÄ± geldin?" diye sorduklarÄ±nÄ± anlatan Mullings, "Bu sorular bana buralarda Afrika kÃ¶kenli insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Buradan yola Ã§Ä±karak Afro TÃ¼rkler ile tanÄ±ÅŸtÄ±k. Bunu gÃ¶rmek Ã§ok ilginÃ§ bir ÅŸey. Hepimiz dÃ¼nyaya daÄŸÄ±ldÄ±k ama aynÄ± zamanda ortak noktalarÄ±mÄ±z var. Tarihsel, kÃ¼ltÃ¼rel olarak bÃ¶yle bir ortak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z var. Demek ki biz her yerdeyiz ve TÃ¼rkiye'nin bir parÃ§asÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
AfrikalÄ± Ã–ÄŸrenciler KÃ¼ltÃ¼r TopluluÄŸu Ã¼yesi Lukman Ziblim, MuÄŸla'da okuyan AfrikalÄ±larÄ± bir araya getirip, yapÄ±lan faaliyetlerde kÃ¼ltÃ¼rlerini tanÄ±tmak amacÄ±yla bu topluluÄŸu kurduklarÄ±nÄ± ifade etti. Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk nÃ¼fusu olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiklerinde sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerini geliÅŸtirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ziblim, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Burada Afrika kÃ¶kenli Ã§ok TÃ¼rk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Ä°nÅŸallah ileride daha Ã§ok faaliyetlerde bulunarak kÃ¼ltÃ¼rel dayanÄ±ÅŸmayÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Biz Afrika kÃ¶kenliler, tarihler Ã¶nce dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±na vardÄ±k ve bu ÅŸekilde kÃ¶kleri yeniden keÅŸfetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de de Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rkleri bir ÅŸekilde keÅŸfedip iÅŸ birliÄŸi kurmayÄ± hedefliyoruz."
Ziblim, Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼klerinde irtibatÄ± kesmeyeceklerini, TÃ¼rkiye'nin bir temsilcisi olacaklarÄ±nÄ± belirterek, buradaki geliÅŸimi Ã¼lkelerine aktaracaklarÄ±nÄ± dile getirdi.
AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenciler Dalaman ve Ortaca'da yaÅŸayan Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla da bir araya gelerek, yÃ¶resel danslardan Ã¶rnekler sergilediler.
Kentte etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollarda biriken sular trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± aksattÄ±
Hakkariâ€™nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi Ä°ki Yakalar bÃ¶lgesindeki operasyon sÄ±rasÄ±nda uÃ§urumdan dÃ¼ÅŸen bir binbaÅŸÄ± ÅŸehit olurken 2 uzman erbaÅŸ yaralandÄ±. 1 uzman erbaÅŸ ise aranÄ±yor.
Ä°zmir'de halk oylamasÄ±nÄ± sabote etme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 19 zanlÄ±nÄ±n, DEAÅž'Ä±n Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde ihtiyaÃ§ duyduÄŸu malzemeleri satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi bildirildi
MuÄŸla'da SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesinde okuyan Afrika kÃ¶kenli Ã¶ÄŸrenciler, Dalaman ve Ortaca ilÃ§elerinde yaÅŸayan ve Anadolu'ya 100 yÄ±l Ã¶nce tarÄ±m iÅŸÃ§isi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak iÃ§in getirilen Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geldi
Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Ä°spanyolca, RusÃ§a, Almanca, BoÅŸnakÃ§a ve Korece dillerine Ã§evrilen TÃ¼rkÃ§e klasikler, Saraybosna Kitap FuarÄ±'nda okurlara hediye edilecek
Lice'ye baÄŸlÄ± BaÄŸlan kÃ¶yÃ¼nde 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esindeki bir jandarma karakolunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda, dumandan etkilenen 14 asker hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
TÃ¼m denizlerde trol ve gÄ±rgÄ±r aÄŸlarÄ± ile avcÄ±lÄ±k yapan balÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in 15 Nisan 2017 tarihinde baÅŸlayan genel av yasaÄŸÄ±, 1 EylÃ¼l 2017â€™ye kadar devam edecek.
SeÃ§menlerin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda oy kullanÄ±rken, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kimlik kartlarÄ±ndan herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerekecek
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 31 eski kamu personelinden 18'i tutuklandÄ±
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince 21-23 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 23 Nisan UluslararasÄ± Ã‡ocuk ÅženliÄŸi, EÄŸitim ve EÄŸlence FuarÄ±'na 41 Ã¼lkeden bin Ã§ocuk katÄ±lacak
Selimiye Camii'nin kubbe ve revak aralarÄ±ndaki gergi demirleri bilgisayar ortamÄ±nda yÃ¼k testinden geÃ§irilerek demirlerin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± hesaplanÄ±yor
Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun TÃ¼rk ekonomisine etkisi hakkÄ±nda 4 senaryo olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, Musul ve Telafer ilÃ§esinde DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle evlerini terk ederek Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Necef kentine sÄ±ÄŸÄ±nan bin 500 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n eyalet sisteminin olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili, "FazlasÄ±yla yeterli. Bu aÃ§Ä±klamalardan sonra tartÄ±ÅŸmayÄ± ancak CHP veya 'hayÄ±r' kumpanyasÄ±nÄ±n elemanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r." dedi.