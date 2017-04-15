GÃ¼ncelleme: 12:30, 15 Nisan 2017 Cumartesi

AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenciler, "Afro TÃ¼rkler" ile buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÄŸla'da Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶ren AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenciler, OsmanlÄ± devletinin son dÃ¶nemlerinde tÃ¼tÃ¼n ve pamuk tarlalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere Anadolu'ya getirilen Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile buluÅŸtu.

MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi (MSKÃœ) ve Anadolu AfrikalÄ±lar DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸinin iÅŸ birliÄŸi ile dÃ¼zenlenen program kapsamÄ±nda, MSKÃœ'de okuyan 30 AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenci, Ortaca ve Dalaman ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenen Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrenciler, bÃ¶lgede yaÅŸayan Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlar ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rel ve toplumsal konumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

Ã–ÄŸrenciler, Ortaca'da Kaymakam Fatih Ãœrkmezer'i makamÄ±nda ziyaret etti. Ãœrkmezer, ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, Ã§ok ÅŸanslÄ± bir coÄŸrafyada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de, Afrika, Orta Asya ve Balkanlardan gelen vatandaÅŸlarla bir arada yaÅŸadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken Ãœrkmezer, "Bu da Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyor. YÃ¼z yÄ±l Ã¶nce Afrika'dan buraya gelmiÅŸ Afro TÃ¼rk olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile ÅŸimdi TÃ¼rkiye'ye Afrika'dan okumaya gelmiÅŸ Ã¶ÄŸrenciler, burada tanÄ±ÅŸÄ±yor, kÃ¼ltÃ¼r paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapÄ±yorlar. OnlarÄ±n burada mutlu bir ÅŸekilde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.

"100 YILLIK KÃœLTÃœR BULUÅžMASI"

Dalaman Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet ÅžaÅŸmaz, kendisinin kÃ¶keninde de Afrika'nÄ±n bulunduÄŸunu dile getirdi.

YÃ¼z yÄ±l Ã¶nce bÃ¶lgeye gelen Afrika kÃ¶kenlilerle bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n entegre olduÄŸunu anlatan ÅžaÅŸmaz, "YÄ±llar sonra okumak iÃ§in gelen yine Afrika kÃ¶kenli Ã¶ÄŸrencileri burada aÄŸÄ±rlayarak tanÄ±ÅŸmaya vesile olmak bizleri de mutlu ediyor. Buna kÄ±saca '100 yÄ±llÄ±k kÃ¼ltÃ¼r buluÅŸmasÄ±' diyebiliriz. Kim olduÄŸumuz Ã¶nemli deÄŸil, Ã¶nce insan olmak Ã¶nemli. Bunu burada gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Anadolu AfrikalÄ±lar DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali KarakuÅŸ, Anadolu ve Afrika arasÄ±ndaki sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel dostluklarÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in derneÄŸi kurduklarÄ±nÄ± belirtti.

Dostluk baÄŸlarÄ± kurmayÄ± hedeflediklerine iÅŸaret eden KarakuÅŸ, TÃ¼rkiye genelinde yaÅŸayan Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rklerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel konumlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p dostluk baÄŸlarÄ± kurmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASIYIZ"

MSKÃœ'de okutman Rasheedah Mullings, kendisinin Afrika kÃ¶kenli AmerikalÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KÃ¼ltÃ¼rel paylaÅŸÄ±m ve bÃ¶lge kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ daha iyi tanÄ±mak iÃ§in geldiklerini dile getiren Mullings, "MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesinde Mali, Gana, Tanzanya, Kamerun, Gine, Fas ve MÄ±sÄ±r'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Afrika Ã¼lkesinden Ã¶ÄŸrenci var. Ben AmerikalÄ±yÄ±m. Afrika kÃ¶kenli Afro AmerikalÄ±yÄ±m." dedi.

MuÄŸla'ya ilk geldiÄŸinde kendisine "Dalaman ya da Ortaca'dan mÄ± geldin?" diye sorduklarÄ±nÄ± anlatan Mullings, "Bu sorular bana buralarda Afrika kÃ¶kenli insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Buradan yola Ã§Ä±karak Afro TÃ¼rkler ile tanÄ±ÅŸtÄ±k. Bunu gÃ¶rmek Ã§ok ilginÃ§ bir ÅŸey. Hepimiz dÃ¼nyaya daÄŸÄ±ldÄ±k ama aynÄ± zamanda ortak noktalarÄ±mÄ±z var. Tarihsel, kÃ¼ltÃ¼rel olarak bÃ¶yle bir ortak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z var. Demek ki biz her yerdeyiz ve TÃ¼rkiye'nin bir parÃ§asÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

AfrikalÄ± Ã–ÄŸrenciler KÃ¼ltÃ¼r TopluluÄŸu Ã¼yesi Lukman Ziblim, MuÄŸla'da okuyan AfrikalÄ±larÄ± bir araya getirip, yapÄ±lan faaliyetlerde kÃ¼ltÃ¼rlerini tanÄ±tmak amacÄ±yla bu topluluÄŸu kurduklarÄ±nÄ± ifade etti. Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk nÃ¼fusu olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiklerinde sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerini geliÅŸtirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ziblim, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Burada Afrika kÃ¶kenli Ã§ok TÃ¼rk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Ä°nÅŸallah ileride daha Ã§ok faaliyetlerde bulunarak kÃ¼ltÃ¼rel dayanÄ±ÅŸmayÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Biz Afrika kÃ¶kenliler, tarihler Ã¶nce dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±na vardÄ±k ve bu ÅŸekilde kÃ¶kleri yeniden keÅŸfetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de de Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rkleri bir ÅŸekilde keÅŸfedip iÅŸ birliÄŸi kurmayÄ± hedefliyoruz."

Ziblim, Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼klerinde irtibatÄ± kesmeyeceklerini, TÃ¼rkiye'nin bir temsilcisi olacaklarÄ±nÄ± belirterek, buradaki geliÅŸimi Ã¼lkelerine aktaracaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenciler Dalaman ve Ortaca'da yaÅŸayan Afrika kÃ¶kenli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla da bir araya gelerek, yÃ¶resel danslardan Ã¶rnekler sergilediler.