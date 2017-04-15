Sri Lanka'da Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼: 10 Ã¶lÃ¼

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adayÄ± Reisi'den Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adayÄ± Reisi: "YabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ± her zaman sorun oluÅŸturacaktÄ±r ve ÅŸimdiye kadar da herhangi bir sorunu Ã§Ã¶zmemiÅŸtir" dedi