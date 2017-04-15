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13:53, 15 Nisan 2017 Cumartesi
Asya
13:07, 15 Nisan 2017 Cumartesi

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Sri Lanka'da Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼: 10 Ã¶lÃ¼
Sri Lanka'da Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼: 10 Ã¶lÃ¼

Bakent Colombo'nun Meetotamulla mahallesinde dev Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sri Lanka'nÄ±n baÅŸkenti Colombo'da Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu en az 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

Afet YÃ¶netim Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸkentin en yoksul bÃ¶lgelerinden Meetotamulla'da dev Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olayda evleri yÄ±kÄ±lan 75 kiÅŸinin yakÄ±ndaki okula sevk edildiÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, askerlerin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi bildirildi.

KazanÄ±n, Ã¼lkede yeni yÄ±l kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r, baÅŸkentin Ã§Ã¶plerinin toplandÄ±ÄŸÄ± Meetotamulla'da derme Ã§atma evlerde yaÅŸayan halk, saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n tehlikede olduÄŸu gerekÃ§esiyle protestolar dÃ¼zenliyordu.



Ä°lgili Konular sri lanka
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