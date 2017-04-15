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13:53, 15 Nisan 2017 Cumartesi
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13:26, 15 Nisan 2017 Cumartesi

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Osmaniye'de saÄŸanak yaÄŸmur
Osmaniye'de saÄŸanak yaÄŸmur

Kentte etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollarda biriken sular trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± aksattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Osmaniye'de etkili olan saÄŸanak gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde baÅŸlayan ve zaman zaman etkisini artÄ±ran saÄŸanak nedeniyle kentin ana cadde ve sokaklarÄ± adeta gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼.

Su birikintilerinden geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bazÄ± araÃ§lar arÄ±zalanarak yolda kaldÄ±, trafik akÄ±ÅŸÄ±nda aksamalar meydana geldi.

YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan bazÄ± vatandaÅŸlar da zor anlar yaÅŸadÄ±.

Meteoroloji 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkileri, kent merkezinde metrekareye 29,6 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, saÄŸanaÄŸÄ±n ara ara etkili olmaya devam edeceÄŸini bildirdi.



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