FransÄ±z GuyanasÄ±'nda protestolara

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FransÄ±z GuyanasÄ±'nda, Fransa'nÄ±n bu bÃ¶lgeye yeterince yardÄ±m gÃ¶ndermediÄŸi yapÄ±lan ve toplumsal hayatÄ± olumsuz etkileyen barikat kurma eylemlerine Paskalya tatili nedeniyle ara verildi.
Genel grevleri organize eden komitenin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hafta sonu bÃ¶lgenin pek Ã§ok yerinde kurulan barikatlarÄ±n insanlarÄ±n rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ancak protestolarÄ±n devam edeceÄŸi belirtildi.
Fransa'nÄ±n bu deniz aÅŸÄ±rÄ± iline yeterince yardÄ±m etmediÄŸi gerekÃ§esiyle baÅŸlatÄ±lan ve son Ã¼Ã§ haftadÄ±r temel kamu hizmetlerine de ulaÅŸÄ±mÄ± engelleyerek bÃ¶lgeyi felÃ§ eden eylemlerin ardÄ±ndan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, FransÄ±z GuyanasÄ±'ndaki seÃ§ilmiÅŸ yÃ¶neticilere mektup gÃ¶ndermiÅŸ, eylemlerin sona erdirilmesini talep ederek, bÃ¶lge ekonomisinin daha fazla zayÄ±flatÄ±lmamasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, "GuyanalÄ± parlamenterlerle, Guyana'nÄ±n geleceÄŸini konuÅŸmak iÃ§in istedikleri zaman Paris'te buluÅŸmaya hazÄ±rÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ana karadan yaklaÅŸÄ±k 7 bin kilometre uzakta bulunan 250 bin nÃ¼fuslu FransÄ±z GuyanasÄ±â€™daki iÅŸsizlik ve suÃ§ oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸa tepki gÃ¶steren sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸlatÄ±lan genel grev ve protestolarda gÃ¶stericiler, Fransa'nÄ±n mali yardÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve FransÄ±z GuyanasÄ± iÃ§in "Ã¶zel statÃ¼" istiyor.
BÃ¶lgede 2010â€™da dÃ¼zenlenen referandumda Ã¶zerklik talebi reddedilmiÅŸti.
BÃ¶lge yÃ¶netimi Fransa'dan 2,5 milyar avro mali yardÄ±m talep ederken, Fransa, bÃ¶lgeye 1 milyar avro yardÄ±m yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu belirtiyor.
Fransa'nÄ±n gelir dÃ¼zeyi en dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¶lgesi olan FransÄ±z GuyanasÄ±'nda kiÅŸi baÅŸÄ± gelir ana karanÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±.
FransÄ±z GuyanasÄ±'nda barikatlar Paskalya nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±
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