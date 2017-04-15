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Kırklareli'nde, tarlada askeri mühimmat bulundu
Kırklareli'nde, tarlada askeri mühimmat bulundu

Kırklareli'ndeki tarlada tank mühimmatı bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırklareli Pınarhisar ilçesi Akören köyünde çiftçilik yapan M.K, tarlasında askeri mühimmat olduğunu fark ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, patlamamış 2 tank mühimmatı tespit etti.

General Ali İhsan Türkkan Atış ve Tatbikat Merkezinde güvenlik önlemleri altında patlatılan mühimmatın eğitim amaçlı kullanıldığı öğrenildi.



İlgili Konular kırklareli mühimmat
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