14:10, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Elazığ'daki terör operasyonu, bir muhtar tutuklandı





PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muhtardan biri tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 muhtardan biri tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karakoçan'da 12 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muhtarlar, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhtarlardan biri terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ve 7'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlgili Konular elazığ pkk

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.