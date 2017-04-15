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BM'den Nijerya'da açlık uyarısı
BM'den Nijerya'da açlık uyarısı

BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Lundberg, uluslararası toplumun söz verdiği yardımları yapmaması durumunda Nijerya'da 1 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 1 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Peter Lundberg, uluslararası toplum tarafından söz verilen yardımların yapılmaması durumunda Nijerya'da 1 milyondan fazla insanın açıkla karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekti.

Lundberg, Fransız gazetesi Le Monde'da yaptığı açıklamada dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı bölgelerden biri olan Nijerya'nın kuzeydoğusu için vadedilen yardımların sadece yüzde 15'inin yapıldığını söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yarım milyon çocuğun şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Lundberg, "Yeterli maddi yardım yapılmazsa Dünya Gıda Programı, bölgedeki yardımları azaltacak." dedi.

Lundberg, bölgede yaşayan 1,8 milyon kişi için önümüzdeki 6 ay boyunca 242 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütü ile ordu arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar, aynı zamanda Somali, Güney Sudan ve Yemen'deki şiddet olayları ve kuraklık, söz konusu bölgelerde özellikle kadın ve çocukların olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor.



İlgili Konular nijerya afrika BM
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