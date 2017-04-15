Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Moskova'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal saldırının araştırılması için geniş katılımlı uluslarası bir komisyon kurulmasını teklif ettiklerini söyledi.
Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Moskova'da görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Han Şeyhun saldırısına ilişkin şeffaf bir araştırma yürütmediğini savunarak KYSÖ bünyesinde BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve bölge ülkelerinden uzmanların katılımıyla kapsamlı komisyon kurulması gerektiğini söyledi.
Lavrov, bu şekilde şeffaf, kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütülebileceğini belirtti.
Suriye'deki siyasi sürece de değinen Lavrov, Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelere silahlı muhaliflerin katılacağı yönünde sinyaller aldıklarını dile getirdi.
Lavrov, Katar'ın sahadaki temaslarını da kullanarak Astana sürecine yardımcı olacağını kaydetti.
"SORUMLULAR CEZALADIRILMALI"
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Han Şeyhun benzeri kimyasal saldırıların bir daha yaşanmaması için sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Han Şeyhun için kapsamlı araştırma yapılmasını desteklediklerini ifade eden Al Sani, "Ancak bunun sonunda suçluların cezalandırılması önemli. Eğer sorumluların cezalandırılacağı bir mekanizma oluşturamazsak İdlib'deki olaylar tekrarlanabilir" dedi.
Rusya ile Suriye konusunda bazı görüş ayrılıkları olduğuna dikkati çeken Al Sani, ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye halkının acılarına son bulması konularında hemfikir olduklarını söyledi.
Al Sani, Astana görüşmelerini desteklediklerini sözlerine ekledi.
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