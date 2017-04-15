Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:32, 15 Nisan 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 21:00, 15 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Fransa'da nükleer protestosu
Fransa'da nükleer protestosu

Fransa'nın Narbonne kentinde çevreciler, uranyum sevkiyatı yapan bir trenin geçişine izin vermedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın Narbonne kentinde uranyum sevkıyatı yapan bir treni durduran çevreciler, yetkililere cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi nükleer faaliyetler konusuna daha fazla önem vermeleri çağrısında bulundu.

France Bleu radyosunun haberine göre, Narbonne'da bulunan Areva Malvesi fabrikasından uranyum sevkıyatı için ayrılan 10 vagonlu tren, çevreciler tarafından durduruldu.

Nükleer karşıtı yaklaşık 50 kişilik grup, uranyum yüklü trenin Tricastin nükleer endüstri bölgesine erişimini engellemek istediklerini açıkladı.

Göstericiler, Malvesi fabrikasının uranyumun Fransa'ya giriş kapısı olduğunu ve buradan her cumartesi günü bir trenin başta Tricastin nükleer endüstri bölgesi olmak üzere Fransa'nın diğer bölgelerine doğru yola çıktığını açıkladı.

Protestocular, 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adayların dikkatini nükleer faaliyetlere çekmek ve konunun ülke çapında gündeme gelmesini sağlamak hedefinde olduklarını kaydetti.

Göstericilerden Stop-Uranium üyesi Didier Latorre, Franceinfo kanalına yaptığı açıklamada "Fransa'daki santrallerde yakılan uranyumun yüzde 100'ünün ve dünyadaki uranyumun da yüzde 25'inin Areva Malvesi fabrikasından gittiğini" belirtti ve bu nedenle blokaj için bu fabrikayı seçtiklerini açıkladı.



İlgili Konular Fransa nükleer
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Fransa'da nükleer protestosu
Fransa'da nükleer protestosu

Fransa'nın Narbonne kentinde çevreciler, uranyum sevkiyatı yapan bir trenin geçişine izin vermedi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Moskova'da

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Şili'de 6 2 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı
Dünyanın en uzun radyo tartışma programı
Dünyanın en uzun radyo tartışma programı

Gazze'de bugün başlayan ve 65 saat sürecek radyo yayınına 200 konuk katılacak
İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm
İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm

Milli binici Yağmur Öztürk'ün birinci olduğu organizasyonda Türk bayrağı olmadığı fark edildi ve bu sorun ilginç bir yöntemle aşıldı
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı

Ülkenin kuzeybatı eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
Suriye'de tahliye konvoyuna intihar saldırısı
Suriye'de tahliye konvoyuna intihar saldırısı

Suriye'de sivil ve askeri unsurları kuşatma bölgesinden tahliye eden otobüs konvoyunda patlama meydana geldi. Olayın intihar saldırısı olduğu belirtiliyor
Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne saldırı
Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli Partisi binası ateşe verildi
Orban'dan Soros'a quot Sığınmacı quot suçlaması
Orban'dan Soros'a "Sığınmacı" suçlaması

Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'nın temel yapısını korumak istiyoruz. Paralel toplumlar, toplum yapısını değiştirmek ve Hristiyan medeniyetini farklı bir medeniyet ile değiştirmek istemiyoruz" dedi
Filistinli Esirler Günü'nde MAZLUMDER'den açıklama
Filistinli Esirler Günü'nde MAZLUMDER'den açıklama

MAZLUMDER ve FİDDER ortak açıklama yaparak, "Dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi
Rusya Kazakistan'ın Baykonur'uyla çalışmaya devam edecek
Rusya Kazakistan'ın Baykonur'uyla çalışmaya devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın, Kazakistan’ın uzay araştırmalarında Baykonur Uzay Üssü’nü kullanarak işbirliğini arttırma teklifini kabul ettiğini söyledi.
BM'den Nijerya'da açlık uyarısı
BM'den Nijerya'da açlık uyarısı

BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Lundberg, uluslararası toplumun söz verdiği yardımları yapmaması durumunda Nijerya'da 1 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi
Fransız Guyanası'nda protestolara quot Paskalya quot molası
Fransız Guyanası'nda protestolara "Paskalya" molası

Fransız Guyanası'nda barikatlar Paskalya nedeniyle kaldırıldı
Sri Lanka'da çöp yığını çöktü 10 ölü
Sri Lanka'da çöp yığını çöktü: 10 ölü

Bakent Colombo'nun Meetotamulla mahallesinde dev çöp yığınının çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.
Suriye'de muhaliflerin Şam operasyonu sürüyor
Suriye'de muhaliflerin Şam operasyonu sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejimi güçleri ile askeri muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor
Kuzey Kore quot Güneş Günü quot nde gövde gösterisi yaptı
Kuzey Kore "Güneş Günü"nde gövde gösterisi yaptı

ABD ile "nükleer gerilim" yaşayan Kuzey Kore'de "Güneş Günü" askeri geçit törenleriyle kutlandı

Haberler

Cezayir insan hakları örgütü, Fransa'yı mahkemeye veriyor
Cezayir insan hakları örgütü Fransa'yı mahkemeye veriyor

Fransa'da nükleer santral tehdidine soruşturma
Fransa'da nükleer santral tehdidine soruşturma

Fransa’dan 50 yıllık nükleer santral kararı
Fransa dan 50 yıllık nükleer santral kararı

Fransa'da Müslümanlara nükleerde çalışma yasağı
Fransa'da Müslümanlara nükleerde çalışma yasağı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 