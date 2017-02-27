14:58, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Mardin'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi



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Mazıdağı ve Derik ilçelerinde PKK'ya yönelik operasyonda, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 2 örgüt mensubu yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde, PKK'ya yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 PKK'lı yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik'te PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce PKK'nın elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlı Ü.C. ve "Bahoz" kod adlı L.A. yakalandı. Mazıdağı'na bağlı Konur köyü kırsalındaki operasyonda da 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikte bir sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerinin sığınakta bulunan teröristlere "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 6 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. "Kenan" kod adlı M.Ş, "Ciger" kod adlı R.E, "Haki" kod adlı A.Ç. ile kod adları "Baz", "Siyament" ve "Aslan" olan 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği sığınakta, silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Teröristlerin özellikle Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki birçok saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu belirlendi.

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