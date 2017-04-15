İstanbul'da film sektörünün durum analizi yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) "Doğrudan Faaliyet Desteği" kapsamında hayata geçirilen, "İstanbul'da Film Sektörünün Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Projesi" imzalandı.
Film endüstrisine yönelik yol haritasının çizileceği projenin protokolüne, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (FİLM-SAN) Başkanı ve Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar ile İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz imza attı.
İstanbul'daki sinema sektörünün mevcut durumunu ortaya koyacak, yapısal sorunlara çözüm önerileri getirecek proje, sektördeki ilgili aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.
FİLM-SAN tarafından yürütülecek çalışmaların sonunda, sektörün sorunlarının tanımlanması, çözüm önerilerinin geliştirilerek büyüme sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amaçlanıyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün destek vereceği projenin sonunda film endüstrisinin mevcut verileri derlenecek, sorunlar sınıflandırılacak ve sektörün geleceğine ilişkin sektör temsilcilerinin önerilerinin yer alacağı bir analiz raporu elde edilecek.
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"İstanbul'da Film Sektörünün Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Projesi"nin protokolü imzalandı
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