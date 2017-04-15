15:15, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Rusya Kazakistan'ın Baykonur'uyla çalışmaya devam edecek





Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın, Kazakistan’ın uzay araştırmalarında Baykonur Uzay Üssü’nü kullanarak işbirliğini arttırma teklifini kabul ettiğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi (EAEU) zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Kazakistan liderine şu bilgiyi vermek isterim. Teklif ettiğiniz gibi uzayda işbirliğimize Baykonur Üssü’nü kullanarak devam etmeye karar verdik. Yakın zamanda tarafınızla aktif şekilde işbirliği için üssün kullanımına dair planlarımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Putin, bu alanda işbirliğinin yalnızca üssün kullanımıyla sınırlı kalmayacağını, fırlatma işlemleri gerçekleştirilmesi ve yeni füzelerle uzay teçhizatlarının geliştirilmesi yönünde işbirliği yapılacağını ifade etti.

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