Rusya Kazakistan'ın Baykonur'uyla çalışmaya devam edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi (EAEU) zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Kazakistan liderine şu bilgiyi vermek isterim. Teklif ettiğiniz gibi uzayda işbirliğimize Baykonur Üssü’nü kullanarak devam etmeye karar verdik. Yakın zamanda tarafınızla aktif şekilde işbirliği için üssün kullanımına dair planlarımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Putin, bu alanda işbirliğinin yalnızca üssün kullanımıyla sınırlı kalmayacağını, fırlatma işlemleri gerçekleştirilmesi ve yeni füzelerle uzay teçhizatlarının geliştirilmesi yönünde işbirliği yapılacağını ifade etti.
MAZLUMDER ve FİDDER ortak açıklama yaparak, "Dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın, Kazakistan’ın uzay araştırmalarında Baykonur Uzay Üssü’nü kullanarak işbirliğini arttırma teklifini kabul ettiğini söyledi.
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