Filistinli Esirler Günü'nde MAZLUMDER'den açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) ve İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamada, dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep etti.
Ortak açıklamada, Filistinli tutuklu ve hükümlülerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin teminat altına aldığı meşru haklarını elde etmek amacıyla açlık grevine giderek direndikleri vurgulandı.
Tutuklu ve hükümlülerle dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Siyonistlere karşı vermiş oldukları mücadelelerini, insani ve adil davalarını kazanmak, gasp edilen haklarını yeniden elde etmek amacıyla ortaya koydukları tüm taleplerini ve hareketlerini desteklediğimizi İstanbul’dan ilan ettiğimizi belirtmek isteriz. Siyonistlerin esirlere yönelik uyguladıkları her türlü barbar işkenceyi, tecrit ve sağlıktan mahrum bırakmayı, idari tutukluluğu, hapishane yönetimi tarafından belli bir program dahilinde yapılan tüm ihlalleri şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kuruluşlardan, 7 binden fazla bay ve bayan esire karşı Siyonist ihlalleri durdurmalarını, hasta olan bin 200 esire gerekli tıbbi desteğin verilmesini, uluslararası hukuka aykırı olan idari tutuklama politikasının durdurulmasını, esirlerin aileleriyle görüşmesine müsaade edilmesini, tecrit etme politikalarına son verilmesini, Siyonist zindanlarında bulunan 300 çocuğa karşı işlenen ihlallerin durdurulmasını talep ediyoruz. Filistinli Esirler Günü münasebetiyle dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz."
Açıklamada ayrıca, her iki derneğin Filistinli tutuklu ve hükümlülerle dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler ve uluslararası kampanyalar yapacağı hatırlatıldı.
MAZLUMDER ve FİDDER ortak açıklama yaparak, "Dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi
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