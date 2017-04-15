Meteorolojiden sağanak uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da akşam saatlerine kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, kar erimesi, yıldırım ve dolu gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Akşam saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor
Mazıdağı ve Derik ilçelerinde PKK'ya yönelik operasyonda, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 2 örgüt mensubu yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası teması ve etkinliklerin ayrıntılarını Ankara’da basın mensupları ile paylaştı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Aslan'ın aile avukatı Küçük, "Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına ilişkin olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarını kullanacağız" dedi
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muhtardan biri tutuklandı
Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda biriken sular trafik akışını aksattı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralandı. 1 uzman erbaş ise aranıyor.
İzmir'de halk oylamasını sabote etme hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlının, DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgelerinde ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın aldıklarının belirlendiği bildirildi
Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan Afrika kökenli öğrenciler, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaşayan ve Anadolu'ya 100 yıl önce tarım işçisi olarak çalıştırılmak için getirilen Afrika kökenli Türk vatandaşları ile bir araya geldi
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Almanca, Boşnakça ve Korece dillerine çevrilen Türkçe klasikler, Saraybosna Kitap Fuarı'nda okurlara hediye edilecek
Lice'ye bağlı Bağlan köyünde 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir jandarma karakolunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 14 asker hastaneye kaldırıldı
Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı
Tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan 2017 tarihinde başlayan genel av yasağı, 1 Eylül 2017’ye kadar devam edecek.
Seçmenlerin, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek