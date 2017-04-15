15:43, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Meteorolojiden sağanak uyarısı





Akşam saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da akşam saatlerine kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, kar erimesi, yıldırım ve dolu gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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