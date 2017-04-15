Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk-Rus Eğitim Kültür ve İşbirliği Derneği tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde "3'üncü Rusça Olimpiyatları" düzenlendi.
Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen olimpiyatlara katılan 51 çocuk Rusça şiirler okudu, şarkılar söyledi. Marmaris'te Rusça öğretmenliği yapan 3 jüri üyesinin değerlendirdiği çocuklar, İstiklal Marşı'nı da Türkçe okudu.
Organizasyonu gerçekleştiren ve aynı zamanda jüri başkanlığını yapan Olga Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Olimpiyatı, Rus-Türk Parlamenterler Birliği, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk-Rus Eğitim Kültür ve İşbirliği Derneğinin destekleriyle düzenlediklerini belirten Sezgin, 130'uncu doğum yılında ünlü Rus çocuk şiir ve masal kitapları yazarı Samuil Marshak'a atfettikleri yarışmaya, Marmaris'ten 51 çocuğun katıldığını dile getirdi.
Yarışmanın Türkiye'de yaşayan Türk-Rus ailelerinin birinci kuşak çocuklarının entegrasyonlarına katkıda bulunacağına dikkati çeken Olga Sezgin, "Rusça Olimpiyatları, Türk-Rus dostluğunun pekiştirilmesi için bir kazançtır. Çocuklarımız şiir okuyup, şarkılar söyleyip, resimler yaptılar. Birkaç gün sonra da resimlerinin sergisini yapacağız. Marmaris bölgesinde yapılan bu etkinliğe destek olan Marmaris Belediyesine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.
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