Orban'dan Soros'a

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'li milyarder George Soros'un, sığınmacıları Avrupa'ya taşıyarak kıtanın yapısını değiştirmeye çalıştığını iddia ederek, ''Biz buna karşı Avrupa'nın temel yapısını korumak istiyoruz. Paralel toplumlar, toplum yapısını değiştirmek ve Hristiyan medeniyetini farklı bir medeniyetle değiştirmek istemiyoruz.'' dedi.
Günlük siyasi gazetelerden "Magyar İdök"e konuşan Başbakan Orban, liberal, solcu ve Soros'un öncülüğünü yaptığı uluslararası güçlerin, göç ile mücadelenin yanlışlığı iddiasını ileri sürdüklerine işaret ederek, bu kesimlerin aynı zamanda "Sınırdaki tel örgülerin yıkılıp sığınmacıların girişine izin verilerek kendilerine bir fırsat tanınması gerektiğini" savunduklarını söyledi.
Macaristan'ın söz konusu düşünceye karşı çıktığını, Avrupa'nın temel yapısının korunması gerektiğini dile getiren Orban, ''Biz buna karşı Avrupa'nın temel yapısını korumak istiyoruz. Paralel toplumlar, toplum yapısını değiştirmek ve Hristiyan medeniyetini farklı bir medeniyet ile değiştirmek istemiyoruz. Biz, bu yüzden tel örgü çekip kendimizi koruyoruz ve sığınmacı seline izin vermiyoruz. Bizim bu düşüncemiz, Sorosvari uluslararası ağların Avrupa düşüncesine ters.'' diye konuştu.
Geçen günlerde meclise sunulan sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili yasa tasarısını da savunan Orban, ''George Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Kendi çıkarlarını uygulatabilmek için birçok 'sahte sivil' lobi kurumuna ödeme yapıyor. Kendisi, sözcüsü, medyası, yüzlerce kişi ve üniversitesi olan gerçek bir ağı kontrol ediyor. George Soros'u küçümsememek gerek. Çıkarları için ne Tanrı'yı ne de insanı tanıyan, güçlü ve kararlı birisi.'' ifadelerini kullandı.
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