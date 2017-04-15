16:57, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Ağrı'da terör operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen zanlının evinin yakınında, toprağa gömülü 12 el yapımı patlayıcı ve bir miktar C-4 patlayıcı, torpil ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badişan Mahallesi'ndeki evinde terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen M.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede zanlının evine operasyon düzenleyen ekipler, M.U'yu bulamayınca çevrede araştırma yaptı.

Araştırma sonucu zanlının evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki kavaklık arazide toprağa gömülü, 3'ü büyük mutfak tüpünün amonyum nitratla güçlendirilmesiyle, 9'u ise çakmak gazı tüpüyle hazırlanan 12 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Jandarma aynı alanda yoğunlaştırdığı araştırmada, el yapımı patlayıcı hazırlanmasında kullanılan 10 metal parça tesir malzemesi, 3 akü, bin metre elektrik kablosu, 55 dolu çakmak gazı tüpü, 785 torpil, 8 pil, 20 gram C-4 tipi patlayıcı madde, 3 tomografi öncesi alınan ilaç, 2 makas, 5 yapıştırıcı, 13 işçi eldiveni, 2 koli bandı, birer megafon, pamuk ve makara naylon iplik gibi malzemeler ele geçirdi.

Operasyon esnasında çevrede şüpheli hareketlerde bulunan Y.U. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma, kaçan M.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.