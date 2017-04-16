Suriye'de tahliye edilenlere saldırı: En az 100 ölü | FOTO

Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların, kontrol noktalarında bekleyişi sırasında bir bombalı araç saldırısı meydana geldi.
Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar el-Selemo yaptığı açıklamada, "Saat 16.00 sularında, 'Raşidin bölgesinde tahliye noktasında patlama oldu' anonsu geçildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, 100'den fazla cesedi kaldırdı. Ölenlerin çoğu Fua ve Kefreyalı kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.
Sivil savunma ekiplerinin 40 yaralı tespit edebildiğini belirten Selemo, "Saldırı sonrasında büyük yangınlar çıktı. Otobüsler yandı. Sivil savunma ekipleri yangınları söndürmeye çalıştı. Hala orada bir ekip çalışmalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Selemo, birçok cesedin tamamen yanması nedeniyle kimliklerini tespit edemediklerini söyledi.
Patlayan aracın 30 metre yakınında bulunan AA'nın bölgedeki serbest muhabiri Abdullah Hasan, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Ancak Hasan'ın şahsi aracı ve ekipmanları kullanılamaz hale geldi.
Saldırıda, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan çıkarılanları koruyan askeri muhaliflerden de ölenler olduğu öğrenildi.
Bazı ağır yaralılar, Türkiye'de tedavi görmek üzere, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına getirildi.
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