Suriye'de tahliye konvoyuna intihar saldırısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'de 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların kontrol noktalarında bekleyişi sırasında bombalı araç saldırısı meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz bilinmediği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı ilk belirlemelere göre 16 olduğu kaydedildi.
TAHLİYELER DÜN BAŞLAMIŞTI
Muhalifler ile Esad arasında 4 kuşatma bölgesinde tahliye anlaşması yapılmıştı. Tahliyeler dün başlamıştı.
Halep'teki tahliye noktalarında bulunan AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, başkent Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden toplam 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy, dün gece geç saatlerde Halep'in batısında, rejim kontrolündeki Ramuse semtine vardı.
60 otobüslük konvoy, Ramuse'de rejimin kontrol noktasında 01.00 sularından bu yana bekletiliyor.
Eş zamanlı olarak, İdlib'te rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden askeri ve sivil unsurlardan oluşan 5 bin kişi, sabah saatlerinde Batı Halep kırsalında muhalifllerin kontrol ettiği Raşidin semtine geldi.
Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor.
BEKLEYİŞİN NEDENİ
Ramuse ve Raşidin'deki karşılıklı bekleyiş, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanıyor.
Raşidin'deki muhalifler, Fua ve Kefreya'dan gelen konvoyda anlaşmada belirlenen 600 silahlı unsur yerine, bin 300 civarı unsurun çıktığını görmesi üzerine konvoyu bekletme kararı aldı.
Muhalifler ve rejim heyetleri arasındaki müzakereler sürerken, rejimin keskin nişancısı, Ramuse'de bekleyen konvoya ateş açarak, 1 kişiyi öldürdü.
Kişinin sivil ya da askeri muhalif olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Madaya ve Zebadani'den gelen konvoy, rejimin kontrol noktasını geçtikten sonra İdlib'e giriş yapacak. Fua ve Kefreya konvoyu da muhaliflerin kontrolünden geçerek, Halep merkeze ulaşacak.
Ülkenin kuzeybatı eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
Suriye'de sivil ve askeri unsurları kuşatma bölgesinden tahliye eden otobüs konvoyunda patlama meydana geldi. Olayın intihar saldırısı olduğu belirtiliyor
Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli Partisi binası ateşe verildi
Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'nın temel yapısını korumak istiyoruz. Paralel toplumlar, toplum yapısını değiştirmek ve Hristiyan medeniyetini farklı bir medeniyet ile değiştirmek istemiyoruz" dedi
MAZLUMDER ve FİDDER ortak açıklama yaparak, "Dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın, Kazakistan’ın uzay araştırmalarında Baykonur Uzay Üssü’nü kullanarak işbirliğini arttırma teklifini kabul ettiğini söyledi.
BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Lundberg, uluslararası toplumun söz verdiği yardımları yapmaması durumunda Nijerya'da 1 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi
Fransız Guyanası'nda barikatlar Paskalya nedeniyle kaldırıldı
Bakent Colombo'nun Meetotamulla mahallesinde dev çöp yığınının çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejimi güçleri ile askeri muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor
ABD ile "nükleer gerilim" yaşayan Kuzey Kore'de "Güneş Günü" askeri geçit törenleriyle kutlandı
Kosova'da uzun zamandır gündemde olan Kosova'nın kendi ordusunu kurması konusunda Başbakan'dan açıklama geldi
İran'da cumhurbaşkanlığı aday adayı Reisi: "Yabancı güçlerin Suriye'deki varlığı her zaman sorun oluşturacaktır ve şimdiye kadar da herhangi bir sorunu çözmemiştir" dedi
ABD'de yaşayan on binlerce Müslüman'ı bir araya getiren, Kuzey Amerika İslam Camiası ile Müslüman Amerikan Cemiyeti ortaklığıyla organize edilen 3 günlük fuar başladı
ABD, Avrupa'ya eğitim amaçlı 6-10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırıyor
Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu