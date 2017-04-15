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İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı

Ülkenin kuzeybatı eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın kuzeybatısındaki eyaletleri etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) açıklamalarda bulunan Afet Yönetimi Organizasyonu Başkanı İsmail Naccar, ülkenin kuzeybatısındaki sel felaketi nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanının talimatıyla afet bölgesinde bulunan Naccar, can kayıplarının çoğunun yaşandığı Doğu Azerbaycan eyaletinde, sulara kapılan 37 kişiden 29'unun cesedine ulaşıldığını söyledi.

Eyaletteki kayıp 8 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Naccar, şu ana kadar söz konusu bölgelerden 35 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Sel felaketine dair daha önce yapılan açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

DOĞU AZERBAYCAN EYALETİNDE YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Doğu Azerbaycan cuma imamı ve Valisi Muhsin Müctehid Şebisteri, sel felaketinde hayatını kaybedenler için yarın eyalet genelinde yas ilan edildiğini duyurdu.

İran'ın kuzeybatısındaki eyaletleri dün etkisi altına alan şiddetli yağışlar, başta Doğu Azerbaycan olmak üzere, Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerinde sel ve taşkına yol açmıştı.

Sel felaketinin etkili olduğu 4 eyalete bağlı birçok köy ve kasabadaki yol ve altyapı sistemlerinde de büyük hasar oluştu.

 



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