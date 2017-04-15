18:08, 15 Nisan 2017 Cumartesi

İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm





Milli binici Yağmur Öztürk'ün birinci olduğu organizasyonda Türk bayrağı olmadığı fark edildi ve bu sorun ilginç bir yöntemle aşıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli binici Yağmur Öztürk'ün zirvede tamamladığı Uluslararası Pony Dressage yarışlarında, organizasyon yetkililerinin hatası ilginç bir yöntemle çözüldü. Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Girona şehrinde yapılan organizasyona 8 ülkeden biniciler katıldı. Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Galatasaraylı binici Yağmur Öztürk, 71.054 puanla birinci olunca bayrak sorunu yaşandı. Organizasyonda Türk bayrağının bulunmadığının fark edilmesi üzerine yetkililer, hızlı bir şekilde bayrak çizdirerek hatalarını telafi etti. Milli sporcu Yağmur Öztürk, seremoniye elle yapılan Türk bayrağıyla çıktı. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk'ün kızı olan Yağmur, geçen ay İspanya'nın Valencia kentinde yapılan uluslararası bir yarışta da birinci olarak İstiklal Marşı'nı dinletmişti.

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