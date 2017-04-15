18:36, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Basın Yayın Birliği, Alman yayıncılara tepki gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Basın Yayın Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türk siyasetinin, özgürlükçü toplum değerlerinden giderek uzaklaştığına büyük bir endişeyle şahit oluyoruz." şeklindeki ifadelerin yer aldığı bildirinin Alman Gazeteciler Birliği, Uluslararası Yayıncılar Birliği, İsviçre Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, Hapisteki Yazarlar Komitesi PEN Avusturya, Avrupa ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu tarafından desteklendiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin üzerinden henüz 9 ay geçtiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün hem devlet içindeki hem kamu ve özel sektör alanlarındaki yapılanmasının çözümlenmesi ve yargı önüne çıkarılma çalışmaları sürerken böyle bir bildiri yayınlamak en hafif tabiriyle Türkiye’deki durumun aciliyeti ve bu yapının dünya genelindeki yapılanması hakkında bir cahilliği gözler önüne sermektedir. Özgürlükler ve demokratik hakların toplumumuzun temel değerleri arasında yer aldığını söylememize gerek bile yoktur. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara dökülerek demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti canları pahasına savunan halkımız bunun en güzel örneğini vermiştir. Demokratik devletlerin en temel değerleri arasında yer alan özgürlük ile devletlerin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu güvenlik arasında bir tercih yapılmasını öngören Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği bildirisine karşı bunlar arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığımızı, 'özgürlük' ve 'güvenlik' kavramlarının birlikte savunulması gerektiğini düşündüğümüzü bildiriyoruz."

Avrupa'nın insan hakları konusundaki tutumuna vurgu yapılan açıklamada, Srebrenitsa ve Ruanda katliamları ile Irak ve Suriye'deki savaşlarında sessizliğini koruyan Avrupa'nın özgürlükler hususunda endişelerini bildirip bazı kesimlerle dayanışma içinde olduğu açıklamasının samimi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de bağımsız yayıncılardan oluşan bir kuruluş olan Basın Yayın Birliği Derneği olarak biz demokrasimize ve ülkemize olan inancımızı, kurumlarımızın ve yargımızın sağlamlığına olan güvenimizi bildiriyor, samimi olan Avrupa vatandaşlarına da Türkiye'deki durumu daha iyi takip etmelerini ve tek taraflı bilgilendirmelerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'de demokrasiye karşı kanlı darbe girişiminde bulunan ve insanları öldürmekten çekinmeyen FETÖ'nün ve farklı terör örgütlerinin bugün kendilerini Avrupa'ya hoş gösterme ve Avrupa kamuoyuna yerleşme girişimlerine karşı bütün Avrupa devletlerini ve kamuoyunu da dikkatli olmaya çağırıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da Twitter hesabından, "Batı artık zoraki maskeleri attı. Hürriyet, işine gelenin, hesabı olanın adı değil, hasbi olanın adıdır." paylaşımı yaptı.

Birliğin tepki gösterdiği ve bazı gazetelerde yayımlanan bildiride, şu ifadeler yer almıştı:

"Çoğunuzun nasıl zorlu koşullarda yaşadığını ve zorlu zamanlardan geçtiğini görüyoruz. Sizler yazar, yayıncı, muhabir, kitapçı, sanatçı, avukat, hakim, bilim insanı ve vatandaş olarak, hiçbir hukuk devletinde olmaması gereken ölçüsüz suçlamalar, baskılandırmalar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıyasınız. Bu ilan yoluyla sizinle dayanışma yolunda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sizleri düşünüyor ve bizleri birbirimize bağlayan bu değer toplumumuzun bir parçası olmaya devam etmenizi umuyoruz."