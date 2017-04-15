Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:46, 15 Nisan 2017 Cumartesi
Güncel
18:36, 15 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Basın Yayın Birliği, Alman yayıncılara tepki gösterdi
Basın Yayın Birliği, Alman yayıncılara tepki gösterdi

Basın Yayın Birliği, Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği tarafından yayımlanan "Özgürlük İçin" başlıklı basın bildirisine tepki gösterdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Basın Yayın Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türk siyasetinin, özgürlükçü toplum değerlerinden giderek uzaklaştığına büyük bir endişeyle şahit oluyoruz." şeklindeki ifadelerin yer aldığı bildirinin Alman Gazeteciler Birliği, Uluslararası Yayıncılar Birliği, İsviçre Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, Hapisteki Yazarlar Komitesi PEN Avusturya, Avrupa ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu tarafından desteklendiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin üzerinden henüz 9 ay geçtiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün hem devlet içindeki hem kamu ve özel sektör alanlarındaki yapılanmasının çözümlenmesi ve yargı önüne çıkarılma çalışmaları sürerken böyle bir bildiri yayınlamak en hafif tabiriyle Türkiye’deki durumun aciliyeti ve bu yapının dünya genelindeki yapılanması hakkında bir cahilliği gözler önüne sermektedir. Özgürlükler ve demokratik hakların toplumumuzun temel değerleri arasında yer aldığını söylememize gerek bile yoktur. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara dökülerek demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti canları pahasına savunan halkımız bunun en güzel örneğini vermiştir. Demokratik devletlerin en temel değerleri arasında yer alan özgürlük ile devletlerin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu güvenlik arasında bir tercih yapılmasını öngören Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği bildirisine karşı bunlar arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığımızı, 'özgürlük' ve 'güvenlik' kavramlarının birlikte savunulması gerektiğini düşündüğümüzü bildiriyoruz."

Avrupa'nın insan hakları konusundaki tutumuna vurgu yapılan açıklamada, Srebrenitsa ve Ruanda katliamları ile Irak ve Suriye'deki savaşlarında sessizliğini koruyan Avrupa'nın özgürlükler hususunda endişelerini bildirip bazı kesimlerle dayanışma içinde olduğu açıklamasının samimi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de bağımsız yayıncılardan oluşan bir kuruluş olan Basın Yayın Birliği Derneği olarak biz demokrasimize ve ülkemize olan inancımızı, kurumlarımızın ve yargımızın sağlamlığına olan güvenimizi bildiriyor, samimi olan Avrupa vatandaşlarına da Türkiye'deki durumu daha iyi takip etmelerini ve tek taraflı bilgilendirmelerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'de demokrasiye karşı kanlı darbe girişiminde bulunan ve insanları öldürmekten çekinmeyen FETÖ'nün ve farklı terör örgütlerinin bugün kendilerini Avrupa'ya hoş gösterme ve Avrupa kamuoyuna yerleşme girişimlerine karşı bütün Avrupa devletlerini ve kamuoyunu da dikkatli olmaya çağırıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da Twitter hesabından, "Batı artık zoraki maskeleri attı. Hürriyet, işine gelenin, hesabı olanın adı değil, hasbi olanın adıdır." paylaşımı yaptı.

Birliğin tepki gösterdiği ve bazı gazetelerde yayımlanan bildiride, şu ifadeler yer almıştı:

"Çoğunuzun nasıl zorlu koşullarda yaşadığını ve zorlu zamanlardan geçtiğini görüyoruz. Sizler yazar, yayıncı, muhabir, kitapçı, sanatçı, avukat, hakim, bilim insanı ve vatandaş olarak, hiçbir hukuk devletinde olmaması gereken ölçüsüz suçlamalar, baskılandırmalar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıyasınız. Bu ilan yoluyla sizinle dayanışma yolunda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sizleri düşünüyor ve bizleri birbirimize bağlayan bu değer toplumumuzun bir parçası olmaya devam etmenizi umuyoruz."



İlgili Konular Basın yayın Birliği
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Basın Yayın Birliği Alman yayıncılara tepki gösterdi
Basın Yayın Birliği, Alman yayıncılara tepki gösterdi

Basın Yayın Birliği, Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği tarafından yayımlanan "Özgürlük İçin" başlıklı basın bildirisine tepki gösterdi.
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı

Yarın yapılacak başkanlık referandumu için seçim yasakları başladı. Saat 18:00'den itibaren uygulanması gereken yasaklar açıklandı.
Ağrı'da terör operasyonu
Ağrı'da terör operasyonu

PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen kişinin evinin yakınında toprağa gömülü, 3'ü büyük mutfak tüpünün amonyum nitratla güçlendirilmesiyle, 9'u da çakmak gazı tüpüyle hazırlanan 12 el yapımı patlayıcı ve bir miktar C-4 patlayıcı ele geçirildi
Erdoğan Batı çıldırsın teröristler çıldırsın
Erdoğan: Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam Batı çıldırsın, kudursun. Teröristler çıldırsın, kudursun. Ama bu milletin asil evlatları yarın akşam, hep beraber bir bayram yapsın." dedi.
Marmaris'te quot Rusça Olimpiyatları quot düzenlendi
Marmaris'te "Rusça Olimpiyatları" düzenlendi

Marmaris'te yaşayan 51 çocuk, en iyi Rusça şiir okumak ve şarkı söylemek için yarıştı
650 yıllık tarihi türbe Hasankeyf'den taşınıyor
650 yıllık tarihi türbe Hasankeyf'den taşınıyor

Ilısu Barajı'nın tamamlanması durumunda su altında kalacak tarihi Zeynel Bey Türbesi'ni, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşıyacak özel makine ilçeye getirildi
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Akşam saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor
Mardin'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mardin'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mazıdağı ve Derik ilçelerinde PKK'ya yönelik operasyonda, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 2 örgüt mensubu yakalandı
Kutlu Doğum Haftası Teması Hz Peygamber ve Güven Toplumu
Kutlu Doğum Haftası Teması: ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası teması ve etkinliklerin ayrıntılarını Ankara’da basın mensupları ile paylaştı.
Yargıtayın quot Özgecan Aslan davası quot kararı
Yargıtayın "Özgecan Aslan davası" kararı

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Aslan'ın aile avukatı Küçük, "Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına ilişkin olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarını kullanacağız" dedi
Elazığ'daki terör operasyonu bir muhtar tutuklandı
Elazığ'daki terör operasyonu, bir muhtar tutuklandı

PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muhtardan biri tutuklandı
Kırklareli'nde tarlada askeri mühimmat bulundu
Kırklareli'nde, tarlada askeri mühimmat bulundu

Kırklareli'ndeki tarlada tank mühimmatı bulundu.
Osmaniye'de sağanak yağmur
Osmaniye'de sağanak yağmur

Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda biriken sular trafik akışını aksattı
Yüksekova'dan acı haber
Yüksekova'dan acı haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralandı. 1 uzman erbaş ise aranıyor.
DEAŞ'ın ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın almışlar
DEAŞ'ın ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın almışlar

İzmir'de halk oylamasını sabote etme hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlının, DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgelerinde ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın aldıklarının belirlendiği bildirildi
Afrikalı öğrenciler quot Afro Türkler quot ile buluştu
Afrikalı öğrenciler, "Afro Türkler" ile buluştu

Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan Afrika kökenli öğrenciler, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaşayan ve Anadolu'ya 100 yıl önce tarım işçisi olarak çalıştırılmak için getirilen Afrika kökenli Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Haberler

Basın Yayın Birliği'nden teröre tepki
Basın Yayın Birliği'nden teröre tepki

Basın Yayın Birliği'nde yeni dönem
Basın Yayın Birliği'nde yeni dönem






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 