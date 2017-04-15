Dünyanın en uzun radyo tartışma programı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla bu yıl Gazze'de dünyanın en uzun radyo tartışma programının gerçekleştirileceği bildirildi.
Hamas'a bağlı Esirler Basın Ofisince yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir milyon sene esaret" ismini taşıyan ve bugün yerel saatle 17:00'de başlayan programın 65 saat sonra salı günü bitmesi bekleniyor.
Açıklamada, özel bir radyo tarafından gerçekleştirilecek tartışma programıyla yeni bir rekor kırılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Tartışma programı Gazze'den 2, Filistin ve Arap radyolarından ise onlarca radyocunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Yayına katılacak radyoculardan Muhammed Heniyye, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, yayın süresince dünyanın farklı yerlerinden seçilen 200 konuğu ağırlayacaklarını duyurdu.
Filistin'de her yıl 17 Nisan "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.
Gazze'de bugün başlayan ve 65 saat sürecek radyo yayınına 200 konuk katılacak
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