18:55, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem





Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki San Pedro de Atacama kentinin güneydoğusu olduğunu açıkladı. Yerel saatle sabah 05.19'da gerçekleşen deprem, yerin 135 kilometre derinliğinde kaydedildi. Şili Ulusal Acil Ofisi, depremin can veya mal kaybına yol açmadığını duyurdu.

İlgili Konular şili deprem

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.