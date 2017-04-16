00:51, 16 Nisan 2017 Pazar

Musul'da yerinden olanların sayısı 500 bine yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Göç ve Göçmenler Bakanı Casım Muhammed el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, kentin batı yakasında düzenlenen operasyonlarda bölgeden kaçan sivil sayısının 320 bine ulaştığını belirterek, sivillerin kentin kuzey ve güneyinde kurulan sığınmacı çadırlarına yerleştirildiğini söyledi.

Caf, "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana ise toplam 500 bin sivil yerlerinden oldu." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Musul'un batı yakasında Göç ve Göçmenler Bakanlığına bağlı çalışan saha ekibinin lideri Asım es-Sermed de yaptığı açıklamada, "Çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden sivilleri genelde çok bitkin ve karınları aç bir şekilde karşılıyoruz. Çocukların yüzlerinde yetersiz beslenme belirtileri görülüyor." dedi.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta batı yakasını kurtarma operasyonuna başlamıştı.